Ready Player Two. Zapowiedziano kontynuację filmu Player One

Film Ready Player Two opowie dalszy ciąg historii Parzivala i Art3mis.

Dnia 24 listopada bieżącego roku, do księgarni trafiła książka Ready Player Two autorstwa Ernesta Cline’a, stanowiąca sequel pozycji z roku 2011. W 2018 roku powstał film Player One w reżyserii Stevena Spielberga. Cline potwierdził, że kontynuacja filmowego widowiska ujrzy światło dzienne, chociaż produkcja jest obecnie na bardzo wczesnym etapie prac.

Player One opowiadał historię świata pogrążonego w chaosie w roku 2045. Jego mieszkańcy aby zdusić troski codzienności, korzystają z wirtualnego unierwsum OASIS. Wade Watts będący głównym bohaterem historii, postanawia znaleźć ukryty easter egg znajdujący się w cyfrowym świecie, by zyskać niewyobrażalny majątek.

W filmie wystąpiły takie gwiazdy jak: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe czy Simone Pegg. Za scenariusz odpowiadał zaś Zak Penn. Widowisko science-fiction zarobiło 582,9 milionów dolarów. Średnia ocena Player One na portalu filmweb wynosi obecnie 7.1.

