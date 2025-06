Hit z Xboksa w PS Plus. Świetne wieści dla graczy

W branży gier są momenty, które zmieniają zasady gry – i właśnie jesteśmy świadkami jednego z nich. 1 lipca 2025 roku Diablo IV trafi do katalogu PS Plus Essential. Tak, dobrze czytasz: flagowa produkcja Blizzarda, dziś już należącego do Microsoftu, pojawi się w podstawowym progu abonamentu Sony. Brzmi jak triumf PlayStation? Może. Ale z biznesowego punktu widzenia… to Microsoft właśnie zrobił świetny interes.

Diablo IV w PS Plus. Masz PS5, masz i gry z Xboksa

Kiedy gigant z Redmond w 2023 roku zamknął historyczne przejęcie Activision Blizzard, wielu graczy spodziewało się twardego kursu: „albo Game Pass, albo nic”. Przez chwilę rzeczywiście tak było – żadna nowa gra od Blizzarda czy Activision nie zawitała do PS Plus przez prawie dwa lata. Aż do teraz. I choć z pozoru wygląda to jak gest dobrej woli wobec graczy PlayStation, rzeczywistość jest znacznie ciekawsza – i bardziej strategiczna.

PS Plus ma dziś ok. 47 milionów subskrybentów. A Diablo IV to gra-usługa, która zarobiła już ponad 150 milionów dolarów na mikrotransakcjach w zaledwie pierwszym roku. Microsoft dobrze wie, że dając Sony „kawałek tortu”, zyskuje dostęp do ogromnej bazy graczy, którzy — prędzej czy później — sięgną po portfel. I co najważniejsze: Diablo IV wspiera cross-play i cross-progression. To znaczy, że gracz z PS5 może grać z użytkownikiem PC czy Xboxa, a wszyscy razem budują wspólny ekosystem. Efekt? Większa społeczność, lepsze wsparcie gry, szybsze aktualizacje, mniej pustych serwerów i… więcej graczy w Game Passie.

Data premiery na PS Plus nie jest dziełem przypadku — 1 lipca rusza dziewiąty sezon gry. Microsoft uderza dokładnie wtedy, gdy zainteresowanie Diablo IV będzie najwyższe. To nie tylko marketingowy majstersztyk, ale też sposób na reanimowanie gry, która – choć mocna – zaczęła tracić oddech.

