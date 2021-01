Przeżyć śmierć. Interesujący film dokumentalny na Netflix ma premierę już jutro

Przeżyć śmierć obejrzycie na Netflix już 6 stycznia. Film dokumentalny przedstawia ciekawe zagadnienie – „czy śmierć jest końcem wszystkiego?”.

Poza produkcjami mającym wprowadzać widza w stan odprężenia, na Netflix znajduje się również wiele ambitnych dokumentów. Jednym z nich może okazać się pozycja Przeżyć śmierć, która dotyczyć będzie tematu: życia pozagrobowego, reinkarnacji i zjawisk paranormalnych. Prezentowane w filmie tezy, mają być konfrontowane z wiedzą naukową.

Przygotujcie się na relacje osób, które otarły się o śmierć (bądź jak same twierdzą), miały okazje ją przeżyć. Film oparty jest o książkę Surviving Death: A Journalist Investigates Evidence for an Afterlife autorstwa Leslie Kean. Ta znana dziennikarka podejmuje się udzielenia odpowiedzi na wiele egzystencjalnych pytań, odnoszących się do naszej śmiertelności. Produkcja liczy 6 odcinków.

Zobaczymy czy Ricki Stern, która jest reżyserem filmu dokumentalnego zachęci nas do refleksji odnośnie naszego życia i śmierci.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.