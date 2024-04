Konsola Nintendo Switch Lite z Animal Crossing: New Horizons taniej z kuponem

Konsola Nintendo Switch Lite w zestawie z grą Animal Crossing: New Horizons do kupienia już od 899 zł z kodem!

Nintendo Switch Lite to “mniejsza” wersja Switcha, której nie możemy podłączyć do telewizora. Jest to więc jedynie handheld, ale do grania w obszerną bibliotekę tytułów ekskluzywnych Nintendo z pewnością wystarczy. Taniej możecie zgarnąć dwa kolory urządzenia w zestawie z grą.

Dostawa zestawów do domu zaczyna się od 10,99 zł lub darmowy odbiór w salonie.