Wspaniałe Hollow Knight za 26,99 zł na Nintendo Switch

Jeśli posiadacie Nintendo Switch i dalej nie graliście w Hollow Knight… Na co czekacie? W k0ńcu teraz jest wielka promocja!

Hollow Knight to jedna z najlepszych metroidvanii w historii, która ma liczne grono fanów. Do tej pory nie mogą doczekać się wieści na temat kolejnej części, ale zawsze pozostaje “jedynka” – do ogrania kolejny raz lub po raz pierwszy. Na eShopie kupicie ją taniej.

Promocja obowiązuje do 23 kwietnia 2024 roku.