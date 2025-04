Hicior z myjką wraca z dodatkiem za darmo, pobierz na PC i konsolach

PowerWash Simulator otrzymał właśnie kapitalny dodatek za darmo, który został udostępniony na wszystkich platformach: PC, Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. To kolejna część serii bonusowych zadań rozszerzających uniwersum gry o nowe lokacje i historie.

Nie masz jeszcze PowerWash Simulator? Kup grę po taniości

Szczegóły odnośnie nowego dodatku za darmo poniżej, a kto nie posiada jeszcze tego rozchwytywanego symulatora, może dostać go w promocji na PC oraz Nintendo Switch.

Co nowego w darmowym dodatku Muckingham Files – Part 5?

W najnowszym dodatku trafiamy do zrujnowanej lodziarni w fikcyjnym miasteczku Muckingham. Za bałagan odpowiada szop pracz, który rozsmarował lody i czekoladę po całym wnętrzu lokalu. Jednak skala zniszczeń sugeruje, że mógł mieć wspólników. To kolejne zadanie, które łączy lubianą rozgrywkę z odkrywaniem tajemnic świata gry, zatem pobierajcie i do roboty, bo samo się nie posprząta:

The Muckingham Files to seria darmowych dodatków, które wprowadzają nowe lokacje, postacie i wątki fabularne, rozszerzając podstawową grę. Według zapowiedzi twórców, jeszcze w tym roku możemy dostać kolejny, czyli szósty dodatek z cyklu. Pamiętajcie też, że w 2025 roku planowana jest premiera drugiej części gry, która wprowadzi sporo nowości do znanego już formatu rozgrywki. Będzie jeszcze brudniej, zwiedzimy też nowe lokacje i otrzymamy bardziej rozbudowany świat.

Źródło: X