Były szef PlayStation: model PS Plus jest “zdrowszy” od Game Passa

Shuhei Yoshida, były szef PlayStation Indies, czyli inicjatywy wspierającej twórców niezależnych w Sony, postanowił skomentować aktualną sytuację rynku subskrypcji w branży gier. W rozmowie z serwisem Game Developer podczas Gamescom LATAM, Yoshida wyraził swoje uznanie dla strategii Sony wobec PS Plus. Jednocześnie ostrzegł przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z modelem Xbox Game Pass.

Model usługi PlayStation Plus “zdrowszy” od Xbox Game Pass?

Trzeba przyznać, że brzmi to dość kontrowersyjnie. Yoshida wytłumaczył, że decyzja Microsoftu, by udostępniać swoje gry first-party od razu w Game Passie, może na dłuższą metę okazać się ryzykowna. Zaznaczył, iż mimo wszystko rozumie swoją stronniczość jako były pracownik Sony. Uważa jednak, że strategia PlayStation jest „zdrowsza” dla całej branży.

Sony unika publikowania gier takich jak Spider-Man czy God of War w dniu premiery w PS Plus. Zamiast tego japońska korporacja stawia na bardziej klasyczny model sprzedaży. Najpierw gra trafia do sklepów w pełnej cenie i dopiero po jakimś czasie zostaje udostępniona w ramach subskrypcji. Takie podejście ma z kolei pozwolić deweloperom odzyskać koszty produkcji i zarazem zwiększyć rentowność. A to wszystko dzieje się jeszcze zanim gra trafi do szerszego grona odbiorców za pomocą usługi subskrypcyjnej.

Dość ironiczne jest jednak to, że wypowiedź Yoshidy pojawia się w czasie, gdy Game Pass notuje duże sukcesy. W usłudze pojawiają się bowiem takie tytuły jak chociażby DOOM: The Dark Ages, Clair Obscur: Expedition 33 oraz TES IV: Oblivion Remastered.

Źródło: GameRant