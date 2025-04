Płatna gra edukacyjna dla dzieci teraz za darmo! Skorzystaj z okazji na Gruffalo: Games

Rodzice i opiekunowie najmłodszych mają powód do radości. Popularna aplikacja edukacyjna Gruffalo: Games, oparta na bestsellerowej książce Julii Donaldson i Axela Schefflera, jest obecnie dostępna za darmo na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Co oferuje Gruffalo: Games?

Aplikacja Gruffalo: Games zawiera sześć interaktywnych mini-gier, które rozwijają u dzieci w wieku 3–7 lat umiejętności logicznego myślenia, refleksu i rozwiązywania problemów. Gry takie jak Snap!, 3 w rzędzie czy układanki z postaciami z książki angażują dzieci w zabawę, jednocześnie wspierając ich rozwój poznawczy.

Aplikacja została nominowana do nagrody BAFTA i jest certyfikowana przez Educational App Store. Co ważne, nie zawiera reklam ani zakupów w aplikacji, co czyni ją bezpieczną i przyjazną dla dzieci.

Dlaczego warto?

Gruffalo: Games to nie tylko zabawa, ale także narzędzie edukacyjne, które w atrakcyjny sposób wprowadza dzieci w świat literatury i logiki. Dzięki kolorowej grafice i znanym postaciom z książki, dzieci chętnie angażują się w gry, rozwijając przy tym swoje umiejętności.

Gdzie pobrać Gruffalo: Games?

Opinie użytkowników

Użytkownicy chwalą aplikację za jej wartość edukacyjną i brak reklam. W App Store tak się wypowiadają na jej temat: “To świetna gra dla maluchów! Uwielbiamy, jak wszystko kręci się wokół Gruffalo – książki, którą na pewno czytano przed snem.”

