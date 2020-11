Oto najlepsze smartfony do gier

Dziś, kiedy kupujemy telefon, funkcja dzwonienia jest najmniej istotna. Wskazujemy najlepsze smartfony do gier, wraz z poradami na co zwracać uwagę przy zakupie.

W przypadku telefonów nie ma takiej możliwości, jak z komputerami, że możemy kupić kilka wolniejszych podzespołów teraz i stopniowo – po czasie – wymienić je na szybsze. Niestety, jeśli chcemy pograć w najnowsze gry mobilne, trzeba od razu kupić odpowiednio wydajny sprzęt. A te nie należą do tanich, bo producenci, gdy wprowadzają do sprzedaży smartfona, który poradzi sobie z grami, to od razu dodają do niego wiele innych topowych funkcji. Finalnie powstaje wysokiej klasy urządzenie, które nadaje się do jakichkolwiek zastosowań i… sporo kosztuje.

Tak było kiedyś, czyli granie na „smartfonie” w 2000 r.

Chcesz grać w gry mobilne i nie martwić się przez długi czas, czy twój smartfon zapewni wystarczająco wysoką wydajność? Wybierz model z chipsetem Snapdragon z serii 8 lub – w przypadku Apple’a – z A13 Bionic. Jeśli chodzi o Snapdragona, znajdziesz go w wielu smartfonach z Androidem, więc w przeciwieństwie do Apple’a wybór jest tutaj bardzo duży.

Najlepsze smartfony do gier – na co zwrócić uwagę?

Ale grafika czy procesor to jedno. Do gier warto mieć równie dobry wyświetlacz. I tutaj robi się ciekawie, bo nawet w smartfonach znajdziemy ekrany oferujące – uwaga, uwaga – częstotliwość odświeżania dla graczy! Zupełnie jak w przypadku komputerów i monitorów, smartfony mogą oferować ekrany z wysoką częstotliwością odświeżania. I tak, powyżej 90 Hz można już zaobserwować, że dany wyświetlacz zapewnia bardzo płynne przewijanie elementów i jest ogólnie szybszy niż to, co mają do zaoferowania telefony z niższej półki cenowej. Zapewnia to zarazem lepszą reakcję ekranu dotykowego na wszelkie przesunięcia czy stuknięcia palcem. Jeśli więc masz wysokie wymagania i nie chcesz, aby sprzęt w jakimkolwiek stopniu cię ograniczał, warto zdecydować się na telefon z ekranem od 90 Hz wzwyż.

A tak jest teraz – granie na smartfonie w 2020 r.

Co ciekawe, iPhone – nawet ten z topowej półki – ma ekran o odświeżaniu 60 Hz, co jest dużą wadą tego urządzenia, jeśli weźmiemy pod uwagę gry. I jego cenę! Jeśli jednak chcesz grać na iOS, musisz pogodzić się z tym, że nie uda ci się kupić lepszego sprzętu (przynajmniej na razie).

Najlepsze smartfony do gier – cena i gdzie kupić?

Poniżej prezentujemy najlepsze smartfony do gier. Niestety, tanio nie będzie.

Asus ROG Phone 3

Cena: ok. 6400 zł | Czas pracy na baterii: ok. 14 godz.

Jeden z najlepszych, ale też bardzo drogich telefonów gamingowych. Ma bardzo pojemną baterię (6000 mAh) i wysokiej jakości 6,59-calowy ekran AMOLED, który zapewnia częstotliwość odświeżania aż 144 Hz. Do tego dodajmy wydajny chip Snapdragon 865 Plus (3,1 GHz), 16 GB RAM-u i grafikę Adreno 650 – i gotowe, przepis na superwydajny smartfon dla mobilnego gracza.

Jest to zarazem telefon rzeczywiście projektowany z myślą o grach, co oznacza, że znajdziemy do niego szereg ciekawych akcesoriów, takich jak gamepad (do kupienia osobno) czy przypinany wentylator (dołączany przez producenta). Asus oferuje też oprogramowanie, które umożliwia dostosowywanie prędkości pracy wentylatora czy nawet – uwaga – podkręcanie procesora. To aż zabawne, że tego typu rozwiązania są dziś dostępne w telefonach. Pamiętam, gdy jeszcze grało się w Węża na Nokii 3310…

Ale wróćmy do ROG 3. Ciekawa funkcja to AirTrigger 3, czyli sposób interakcji za pomocą czujnika ruchu, który umożliwia sterowanie w grze poprzez nachylanie telefonu. Do tego na krawędziach smartfona są czujniki dotykowe, którym można przypisać dowolne funkcje w grach. Makro? Tak jakby.

ROG Phone 3 ma też kilka braków, które jednak nieszczególnie wpływają na samo granie. To np. brak możliwości bezprzewodowego ładowania czy wodoodporności – są te cechy, których można oczekiwać po tak drogim sprzęcie, ale tutaj ich nie znajdziemy.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Cena: ok. 5000 zł | Czas pracy na baterii: ok. 10 godz.

Ten model nie wygląda już jak typowy smartfon do gier, niemniej to właśnie Note 20 Ultra jest jednym z najwydajniejszych smartfonów na rynku. Do tego ma bardzo wysokiej jakości ekran, który zapewnia tryby pracy 30, 60 i 120 Hz – można dopasować odświeżanie do tego, ile klatek/s mamy w danej grze. Ha! Można powiedzieć, że to coś na kształt G-Sync/FreeSync, choć oczywiście z dużym przymrużeniem oka.

Oprócz tego Note 20 Ultra jest zoptymalizowany do strumieniowania tytułów z Xboksa poprzez Xbox Game Pass Ultimate. Plus, możemy nawet przesyłać gry na zewnętrzne wyświetlacze, korzystając z technologii Samsung DeX i Miracast.

Po stronie wydajności też nie ma na co narzekać – Samsung oferuje Snapdragona 865 Plus oraz 12 GB pamięci RAM. Jeśli mamy tylko dobre łącze online do strumieniowania, kupujemy tak naprawdę komputer o wysokiej wydajności. Choć może nie komputer, a coś na wzór tabletu – ekran ma tu 6,9 cala (AMOLED). Tak czy inaczej, bardzo wydajny sprzęt. Poradzi sobie ze wszystkimi grami.

OnePlus 8 Pro

Cena: ok. 4200 zł | Czas pracy na baterii: ok. 11 godz.

Jeśli chcemy telefon z Androidem, który ciągle będzie zapewniał bezkompromisową wydajność w grach, a przy tym mamy nieco mniej pieniędzy do wydania – OnePlus 8 Pro będzie dobrą opcją. To ciągle dość drogi smartfon, ale nie oszukujmy się: jest to półka high-endowa i nie ma co liczyć na tanie urządzenia. W tytule artykułu jest słowo „najlepsze”, nie „najtańsze”.

Telefon oferuje 6,78-calowy ekran OLED pracujący w trybie 3168 x 1440, a do tego możemy liczyć na odświeżanie 120 Hz. Zapewnia to doskonałe wrażenia w grach – zwłaszcza takich, które wspierają wyższe tryby odświeżania, np. Fortnite.

Do tego 8 Pro bardzo długo działa na baterii i obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Plus: dobrej jakości moduł foto-wideo oraz oprogramowanie OnePlus, które wprowadza wiele przydatnych funkcji do Androida.

Na koniec kilka technikaliów: procesor Snapdragon 865, grafika Adreno 650, 12 GB pamięci RAM. Krótko mówiąc, doskonała wydajność do gier. To praktycznie mini konsola.

iPhone 11 Pro Max

Cena: ok. 4800 zł | Czas pracy na baterii: ok. 12 godz.

4 GB RAM-u i ekran o odświeżaniu 60 Hz? Początkowo może się wydawać, że to nie jest zbyt dobry telefon do gier. Ale 11 Pro Max (ekran OLED, 6,5 cala) oferuje bardzo wysoką wydajność za sprawą chipu A13 Bionic, który wyprzedza w wielu testach nawet Snapdragona 865 Plus, którego znajdziemy np. w smartfonie Asus ROG Phone 3.

Kolejna mocna strona Apple’a – program Apple Arcade, czyli subskrypcja zapewniająca dostęp do wielu wysokiej jakości gier, których nie znajdziemy w innym miejscu. I wszystkie te tytuły działają doskonale na iPhone’ach 11 Pro Max, nawet w odświeżaniu 60 Hz.

Jeśli chcesz grać na platformie iOS, ten model będzie najlepszym wyborem. Z drugiej strony jesteśmy w stanie zrozumieć, jeśli chcesz się wstrzymać z zakupem i poczekać na iPhone’a 12. Powód? Jeśli potwierdzą się nieoficjalne doniesienia, będzie on miał ekran zapewniający odświeżanie 120 Hz. Aż chce się powiedzieć: najwyższy czas!

Samsung Galaxy S20 Plus

Cena: ok. 4100 zł | Czas pracy na baterii: 10,5 godz.

Można powiedzieć, że to „tani telefon do gier”, ale trochę trudno pisać takie słowa, gdy ciągle mamy tu do czynienia ze smartfonem o cenie wynoszącej ponad 4000 zł. Jest to w rzeczywistości wysokiej jakości telefon, który ma lepsze aparaty i bardziej oryginalne funkcje niż OnePlus 8 Pro, a do tego bez problemu poradzi sobie z topowymi grami mobilnymi.

Pozostałe parametry techniczne są dość znajome, jak na ten segment: chip Snapdragon 865, 12 GB pamięci RAM oraz ekran o odświeżaniu 120 Hz (AMOLED 6,7 cala). Niezależnie od tego, jaką aplikację uruchomimy na tym sprzęcie, jest pewność, że będzie działać bez zarzutu. I tak, mamy tu na myśli przede wszystkim gry! Dodatkowa zaleta tego modelu: obsługa sieci 5G z falami milimetrowymi (mmWave), a także sieci poniżej 6 GHz (sub-6 GHz), co pozwala na uzyskiwanie najszybszych prędkości przesyłania danych.

S20 Plus to zarazem po prostu wysokiej jakości smartfon – nie ma on żadnych funkcji dedykowanych dla graczy. Ot, oferuje wystarczająco wysoką wydajność, aby świetnie radzić sobie z najnowszymi grami, a przy tym jego pozostałe funkcje również nie mają za dużych wad. Naprawdę trudno się tu do czegoś przyczepić.

