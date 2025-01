Nie masz z kim grać? NVIDIA stworzy nam kolegów sterowanych przez AI…

…i nie chodzi tu o zwykłe boty, a pełnoprawnych graczy napędzanych przez sztuczną inteligencję. Ci mieliby wspierać nasze działania podczas rozgrywki, wykonywać polecenia czy nawet podejmować samodzielnie decyzje — na podstawie tego, co akurat przyjdzie im do “sztucznej głowy”. Co najważniejsze, towarzysze ci będą mogli się z nami komunikować.