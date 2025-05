Nowy tryb NVIDIA poprawia wydajność. Wystarczą dwa kliknięcia

Właściciele kart graficznych NVIDIA z obsługą DLSS 4 mogą od teraz pokusić się o dodatkowy trik. Wystarczy kilka kliknięć w NVIDIA App, by włączyć nieoficjalny tryb „High Performance” – balansujący pomiędzy znanym Performance a Ultra Performance. Efekt? Lepsza jakość niż w Ultra i wyższa wydajność niż w standardowym Performance.

NVIDIA DLSS 4 jeszcze lepsze

Choć NVIDIA oficjalnie nie dodała trybu „High Performance” do listy opcji, użytkownicy zauważyli, że ustawienie opcji Override Super Resolution na 42% wejściowej rozdzielczości skutkuje właśnie nowym trybem. Efekt można zaobserwować w materiałach wideo, gdzie RTX 4070 radzi sobie z grami takimi jak Cyberpunk 2077, Oblivion Remastered, STALKER 2, The Witcher 3 next-gen czy Kingdom Come: Deliverance 2 w 1080p.

Z testów wynika, że tryb oferuje jakość obrazu zbliżoną do klasycznego Performance, ale z zauważalnie lepszą płynnością w wielu tytułach. Co ciekawe, w przypadku Wiedźmina 3 jakość była nawet lepsza niż przy ustawieniu Ultra Performance, a to już coś. Dla graczy balansujących pomiędzy jakością a fpsami to może być idealny kompromis.

To wszystko możliwe dzięki NVIDIA App, które zadebiutowało w tym roku. Aplikacja daje użytkownikom pełniejszą kontrolę nad tym, jak działa DLSS 4. Można modyfikować poziomy Super Resolution, a nawet sięgnąć po tryb Ultra Quality – opcję zarezerwowaną wcześniej tylko dla wybranych zastosowań. Dzięki temu osoby, które nie chcą sięgać po DLAA, mogą osiągnąć świetną jakość przy wyższej wydajności.

DLSS 4 to technologia, która pojawiła się wraz z serią RTX 50. Wprowadziła m.in. nowy model Transformer, wieloklatkowe generowanie obrazu i lepszą jakość względem starszych modeli CNN. Dzięki nowym eksperymentom społeczności można z niej wycisnąć jeszcze więcej. Wystarczy trochę chęci i wiedzy.

Źródło: Wccftech