Możecie sprawdzić “chińskie GTA” za darmo. Twórcy zapraszają na testy NTE

Chińskie studio Perfect World odsłania fragmenty NTE (Neverness to Everness), w której dynamiczna jazda po futurystycznej metropolii łączy się z elementami fantasy i sci-fi. Gra od dawna wzbudza ciekawość fanów otwartych światów, ponieważ od pierwszych materiałów zdradza nietuzinkowy miks gatunków. Teraz NTE wkracza na fazę zamkniętej bety i zaprasza śmiałków na wypróbowanie systemu walki, misji pobocznych oraz nietypowego ekwipunku, który obejmuje magiczne runy i modyfikacje pojazdów.

Testy NTE na PC, PS5 w planach

Na razie rekrutacja dotyczy wyłącznie wersji PC (Windows), choć wcześniej wspominano o edycji na PS5. Zapisy ruszyły 15 maja 2025 o godzinie 10:00 i potrwają do momentu ogłoszenia kolejnego etapu. Wybrani testerzy otrzymają dostęp pocztą elektroniczną, więc warto uważnie wypełnić formularz na oficjalnej stronie. Pamiętajcie, że to faza zamknięta i postęp nie zostanie przeniesiony do finalnej wersji, ponieważ studio planuje reset kont po zakończeniu bety.

Proces rejestracji jest prosty: wystarczy odwiedzić stronę gry, zaznaczyć wymagane zgody i wybrać preferowane języki. Gra obsługuje angielski, japoński oraz uproszczony i tradycyjny chiński, a głosy lektorskie dostępne są w trzech językach. Warto zwrócić uwagę na ostrzeżenie, że sprzedaż kont testowych jest zabroniona – złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją. Beta nie pozwala na zakupy, więc cała rozgrywka ma obejmować wyłącznie darmowe elementy i testowe zasoby.

Perfect World nie ukrywa, że NTE to dopiero początek większej przygody. Po jednej fazie testowej szykują kolejne otwarte beta-testy na różnych platformach. Premiera pełnej wersji ma odbyć się w 2025 roku, jednak brak dokładnej daty nie studzi entuzjazmu. Jeśli marzycie o rozwałce w ruchliwym mieście rodem z anime i chcecie poznać mechaniki łączenia magii z motoryzacją, to będzie jedna z ciekawszych pozycji tej generacji.

Źródło: NTE