Netflix zredukuje bitrate 4K w swoich filmach

Przedstawiciele Netflix uspokajają, że nie powinno się to odbić na jakości produkcji.

To nie pierwszy raz gdy internetowa wypożyczalnia, obniżyła jakość dostępnych na niej tytułów. Wówczas jakość obrazu spadła aż o 25%, co było podyktowane koniecznością odciążenia łącz na Starym Kontynencie w dobie pandemii. Nie da się ukryć, że właściciele większych telewizorów odczuli niekorzystną zmianę.

Teraz jednak ma być zgoła inaczej. Zmiana gęstości nadawania, ma bowiem nie skutkować obniżoną jakością. Czas uruchamiania określonych treści ma zaś zostać skrócony o około 10%. Co na to sami zainteresowani czyli konsumenci? W sieci znajdziemy sporo opinii jakoby zmiana wprowadzana przez Netflix, jednak przyczyniła się do znacznego pogorszenia jakości obrazu.

Netflix zaprezentował jak ma wyglądać wykorzystanie niższego bitraret’u w poszczególnych materiałach video:

A wy co sądzicie o rozwiązaniu amerykańskiego koncernu? Dostrzegliście u siebie negatywne skutki obniżenia ilość danych potrzebnych do zakodowania filmu?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.