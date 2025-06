Wielka trylogia od uwielbianego reżysera. Netflix zgarnął absolutne perełki

Netflix nie przestaje dostarczać kinowych hitów. Tym razem trafiła do niego kultowa trylogia Christophera Nolana o Mrocznym Rycerzu. Dla fanów Batmana to świetna okazja, żeby jeszcze raz zanurzyć się w mroczne ulice Gotham i przypomnieć sobie, dlaczego te filmy tak bardzo zapisały się w historii kina.

Mroczny Rycerz powraca… na Netflix

Trylogia Nolana to dla wielu widzów najlepsza ekranowa wersja przygód Batmana. W jej skład wchodzą: Batman Początek (2005), Mroczny Rycerz (2008) i Mroczny Rycerz powstaje (2012). To właśnie te trzy produkcje od dziś można obejrzeć w polskim Netfliksie. Każda z nich opowiada inną historię, ale wszystkie razem tworzą spójną, dopracowaną i emocjonującą opowieść o walce dobra ze złem.

Najbardziej zapamiętana część to oczywiście Mroczny Rycerz. Film zdobył dwa Oscary i do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych obrazów superbohaterskich w historii. Wielka w tym zasługa Heatha Ledgera, który stworzył niezapomnianą kreację Jokera. Do dziś wielu widzów uznaje jego rolę za absolutnie bezkonkurencyjną.

Cała trylogia zebrała świetne oceny. Średnie krytyków od 85% do aż 94% pozytywnych recenzji to naprawdę sporo. Co ważne, ta marka przyniosła na całym świecie ponad 2,4 miliarda dolarów dochodów. Nolan zredefiniował nie tylko postać Batmana, ale też sposób, w jaki można opowiadać superbohaterskie historie, czyli poważnie, stylowo i z rozmachem.

Co ciekawe, wraz z Batmanem do oferty Netfliksa trafił też inny film Nolana, tj. Tenet. To kolejna intrygująca opowieść, która bawi się czasem i narracją w charakterystycznym dla reżysera stylu. Choć nie zdobyła aż takiego rozgłosu jak trylogia Batmana, zdecydowanie warto ją sprawdzić, szczególnie jeśli lubicie kino z twistami.

