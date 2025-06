Netflix kończy jeden ze swoich największych hitów. Ostatnie odcinki już dostępne

Netflix kończy jeden z największych seriali w swojej historii! Trzeci sezon Squid Game to finał serii. Widzowie już mogą obejrzeć ostatnie odcinki.

Choć Netflix miał wiele drogich hitów, to właśnie Squid Game okazało się najpopularniejszym serialem w historii platformy. Dziś od 9:00 na serwerach dostępny jest trzeci, ostatni sezon, który zamyka brutalną i zaskakująco aktualną historię. Na razie nie planuje się dalszego ciągu.

Największy finał Netflix

Pierwszy sezon zgromadził rekordowe 265,2 mln wyświetleń. Drugi także zrobił niemałe zamieszanie, dobijając do 192,6 mln. Teraz pytanie brzmi: czy wielki finał przebije poprzednie odsłony? Warto dodać, że tym razem Netflix nie zdecydował się na podział sezonu. Wszystkie odcinki trafiły do widzów jednocześnie, co ostatnio nie było regułą.

Nie brakuje też plotek o przyszłości marki. Mówi się o możliwym spin-offie albo amerykańskim remake’u, ale żadna z tych opcji nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Na razie liczy się zakończenie, które ma definitywnie zamknąć główny wątek. Przynajmniej taką wersję podaje Netflix.

Squid Game już w pierwszym sezonie pokazał, jak można połączyć prosty pomysł z wielkim napięciem i potężnym społecznym komentarzem. Nic więc dziwnego, że serial wbił się do popkultury z impetem. Teraz czas przekonać się, czy ostatni sezon utrzyma ten poziom. A może nawet przeskoczy poprzeczkę, którą sam sobie zawiesił tak wysoko?

Źródło: Netflix