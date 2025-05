Netflix ogłasza rewolucję. “Nowatorskie” zmiany w serwisie i aplikacji

Choć Netflix to dziś gigant rynku VOD, nie zamierza spoczywać na laurach. Firma właśnie ogłosiła odświeżenie swojej platformy — zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie. Celem jest jedno: żeby użytkownik szybciej znalazł coś, co naprawdę chce obejrzeć. A to oznacza koniec błądzenia po wszystkim, co widać na ekranie. Oby.

Netflix — nowy interfejs i AI w wyszukiwarce

Zmiany zaczną być wdrażane od strony głównej. Teraz jeszcze łatwiej dostrzeżemy oznaczenia typu “Nr 1 wśród seriali” czy “Laureat nagrody Emmy”. Do tego skróty, takie jak “Moja lista” czy wyszukiwarka filmów lub seriali, trafią z boku ekranu na jego górę, co powinno znacznie usprawnić nawigację. Co więcej, rekomendacje będą teraz lepiej dopasowane do naszego aktualnego nastroju, a nie tylko do wcześniejszej historii oglądania.

Na urządzeniach mobilnych robi się jeszcze ciekawiej. Netflix testuje funkcję wyszukiwania za pomocą naturalnego języka, opartą na generatywnej AI. Na razie tylko na iOS i dla ograniczonej grupy testerów. Już teraz można wpisywać zapytania typu “chcę coś zabawnego i wesołego” i dostać trafne propozycje. A to nie wszystko! W aplikacji pojawi się też pionowy kanał z klipami z filmów i seriali, który pozwoli błyskawicznie dodawać tytuły do listy lub od razu je włączyć.

Najważniejsze nowe funkcje, które trafią do użytkowników:

Łatwiejsze znajdowanie nowych świetnych treści do obejrzenia: W centralnym miejscu umieściliśmy informacje potrzebne do podjęcia decyzji o tym, co obejrzeć. Cechy, które są istotne przy wyborze, będzie teraz łatwiej zauważyć.

W centralnym miejscu umieściliśmy informacje potrzebne do podjęcia decyzji o tym, co obejrzeć. Cechy, które są istotne przy wyborze, będzie teraz łatwiej zauważyć. Bardziej widoczne skróty: Do tej pory skróty do wyszukiwarki czy “Mojej listy” były nieco ukryte po lewej stronie. Przesunęliśmy je na górę strony, gdzie są bardziej widoczne i łatwiej dostępne.

Do tej pory skróty do wyszukiwarki czy “Mojej listy” były nieco ukryte po lewej stronie. Przesunęliśmy je na górę strony, gdzie są bardziej widoczne i łatwiej dostępne. Lepsze rekomendacje w czasie rzeczywistym: Rekomendacje wyświetlane na stronie głównej będą teraz lepiej dopasowane do aktualnego nastroju i zainteresowań użytkowników.

Rekomendacje wyświetlane na stronie głównej będą teraz lepiej dopasowane do aktualnego nastroju i zainteresowań użytkowników. Udoskonalony wygląd: Nowa strona główna ma przejrzysty i nowoczesny design, który lepiej odzwierciedla doskonałą jakość, jakiej można oczekiwać od serwisu Netflix.

Netflix zapowiada, że zmiany będą wdrażane stopniowo, więc nie wszyscy zobaczą je od razu. Ale jedno jest pewne — platforma chce być bardziej intuicyjna, responsywna i nowoczesna. I choć część pomysłów to na razie eksperymenty, brzmi całkiem nieźle, bo do tej pory różnie bywało z tą apką, zarówno na telewizorach jak i na urządzeniach przenośnych.

Źródło: Netflix / Informacja Prasowa