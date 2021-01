Naga broń. Wiemy kto może zostać bohaterem nowej wersji

Kultowa komedia Naga broń powraca. Któremu aktorowi zaproponowano główną rolę?

Liam Neeson w trakcie jednego z wywiadów przyznał, że zaproponowano mu by zagrał w reboocie komedii Naga broń. Propozycję wystosował Seth McFarlane i Paramount Studios. Liczący 68 lat amerykański aktor spuentował, że zgodzenie się na propozycję mogło by pokierować jego karierą w nieoczekiwaną stronę lub ją zakończyć.

Liam Neeson to aktor kojarzony nade wszystko z kinem akcji. Wystąpił w takich produkcjach jak: Przykładny obywatel, Przetrwanie, Pasażer, Uprowadzana, Tożsamość, Uczciwy Złodziej czy Tajne Źródło. Sami jesteśmy ciekaw jak odnalazłaby się w komediowej roli.

Seria Naga Broń to cykl amerykańskich filmów komediowych, stanowiących parodię produkcji sensacyjnych. Głównym bohaterem cyklu jest niekonwencjonalny policjant Frank Drebin, w którego wcielił się zmarły w 2010 roku Leslie Nielsen. Wraz z grupą przyjaciół, w każdej części Frank podejmuje się zadania zdemaskowania złoczyńców i doprowadzenia konkretnej sprawy do szczęśliwego finału. Czyni to zawsze w tak nieporadny sposób, że ciężko jest zachować kamienną twarz podczas seansu.

