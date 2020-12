Mission: Imposibble. Rozwścieczony Tom Cruise na planie filmu

Tom Cruise w bardzo ostrych słowach zwrócił się do członków ekipy filmowej, podczas kręcenia jednej ze scen w Mission: Imposibble.

Przypominamy, że 58-latek nie tylko występuje w widowisku, ale pełni także rolę producenta. Amerykański aktor zareagował bardzo impulsywnie gdy zaobserwował, że pracownicy nie utrzymają wymaganego dystansu społecznego w związku z pandemią. Wrzeszcząc na nich i używając mocnych słów:

I’m on the phone with every f*king studio at night, insurance companies, producers, and they’re looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you motherfu*rs. I don’t ever want to see it again. Ever!