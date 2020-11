Microsoft rejestruje nową grę. Chyba nie tego oczekujecie

Microsoft zarejestrował nową grę wideo w urzędzie własności intelektualnej. Niestety, nie jest to tytuł, na który mogli czekać fani marki.

Nowa generacja gwarantuje nie tylko mocniejszy sprzęt, ale też otwarcie granic twórcom gier wideo. Nowe iteracje znanych serii i zupełnie świeże marki pojawiają się na starcie każdej generacji, a producenci konsol walczą o dostęp do najlepszych gier.

Aktualnie w pozyskiwaniu nowych marek i deweloperów przoduje Microsoft i nie ogranicza się tylko do rozwoju Game Passa i wykupywania studiów. Okazuje się, że gigant z Redmond zarejestrował niedawno nową grę.

Niestety, nie jest to nowe Gears of War, spin-off Halo lub odsłona innej, znanej marki. Rzeczona gra nazywa się Impossible Quiz i jest dokładnie tym, na co brzmi. Co ciekawe, nie jest to nawet nowa produkcja, bowiem gra o identycznej nazwie znajduje się już w sklepie producenta. Znajdziecie ją tutaj.

Pojawia się teraz pytanie, po co właściwie Microsoft zarejestrował taką grę. Możliwe, że firma po prostu wykupiła markę i planuje rozwijać ją po swojemu. Istnieje też szansa na to, że to zwykły przypadek i zbieżność tytułów, jednak jest to raczej mało prawdopodobne.

Czas pokaże czym właściwie stanie się Impossible Quiz w rękach giganta z Redmond. Na ten moment możemy tylko snuć podejrzenia i teorie, a o dalszych losach tej bądź co bądź nieznanej marki przekonamy się wkrótce, o ile jakikolwiek projekt doczeka się ostatecznej realizacji.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.