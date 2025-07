Grafika AI w ogłoszeniu o pracę w dziale Xbox Graphics. Tak, Microsoft znów to zrobił

Błąd za błędem, afera za aferą. Microsoft po raz kolejny znalazł się w ogniu krytyki. Tym razem chodzi o ogłoszenie o pracę, które opublikował jeden z pracowników zespołu Xbox Graphics na swoim profilu w serwisie LinkedIn. Post reklamował nabór na stanowiska związane z grafiką i optymalizacją GPU, jednak uwagę internautów przykuła grafika wygenerowana przez AI – i to wyjątkowo nietrafiona.

Grafika AI w ogłoszeniu o pracę w dziale Xbox Graphics, czyli kolejna kompromitacja Microsoft

Otóż, jakby Wam to… Na ilustracji widzimy kobietę przy komputerze, która pisze na klawiaturze. Co pisze? A widzicie, wiemy doskonale, ponieważ zawartość ekranu wyświetlono na tylnej stronie monitora. Genialne. Post nie pochodzi z oficjalnego konta Microsoftu; został zamieszczony przez jednego z liderów zespołu deweloperskiego. Mimo tego komentarzy krytykujących jakość obrazu i jego symbolikę nie brakuje.

“To ogłoszenie ma zachęcić do pracy przy grafice?” – ironizował jeden z byłych pracowników Microsoftu. Z kolei inny komentator zauważył, że publikacja tego typu treści kilka tygodni po zwolnieniu 9100 osób w dziale gier to po prostu kompletny brak wyczucia. Zwolnienia objęły wiele kluczowych studiów i projektów. Anulowano Everwild od Rare oraz reboot Perfect Dark od The Initiative i Crystal Dynamics. Do kosza poszedł też nowy RPG od zespołu The Elder Scrolls Online. Zamknięto również Romero Studios.

Microsoft nie odniósł się jeszcze oficjalnie do kontrowersyjnego wpisu, a jego autor – pracownik zespołu Xbox – również nie skomentował fali negatywnych reakcji. Sytuacja na pewno nie wygląda dobrze. Zresztą, to nie pierwsza taka wpadka. Na początku miesiąca informowaliśmy o znakomitej wręcz radzie producenta z Xboksa. Zaproponował on osobom dotkniętym redukcjami etatów korzystanie z narzędzi AI. Wiecie, w celu poradzenia sobie z taką sytuacją. Szkoda gadać.