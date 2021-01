Lupin popularniejszy od serialu Gambit Królowej?

Francuski serial Lulpin bije rekordy oglądalności i może stać się popularniejszy od serialu Gambit Królowej.

Przewidywania przedstawicieli platformy Netflix wskazują na to, że w okresie 28 dni od premiery, Lupin zostanie odtworzony 70 milionów razy (premiera miała miejsce 8 stycznia). Dla porównania serial Gambit Królowej w tym samym czasie obejrzano 62 miliony razy. Kryminał cieszy się ogromną popularnością zarówno w Europie jak i na całym świecie, to najchętniej oglądane widowisko m.in. w: Polsce, Brazylii, Wietnamie, Argentynie, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i we Włoszech,

Głównym bohaterem produkcji jest Assane Diop (grany przez Omara Sy), który inspirując się postacią Arsène’a Lupina, postanawia wymierzyć sprawiedliwość majętnej rodzinie. W przeszłości potraktowała ona jego ojca niesprawiedliwie. Widowisko ma trzech reżyserów, do tego grona należą: Louis Leterrier, Marcela Said i Ludovic Bernard.

Wszyscy widzowie lubujący się w kryminalnych zagadkach i historiach o złodziejach i policjantach, powinni być zadowoleni. Średnia ocen serialu na portalu Filmweb wynosi obecnie 7.4.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.