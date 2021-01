Life is Strange 3 na horyzoncie? Tygodnie mają nas dzielić od zapowiedzi

Źródło podaje, że za kilka tygodni do graczy trafi zapowiedź Life is Strange 3.

Za informację odpowiada insider Navtra, który poinformował, że w przyszłym miesiącu Square Enix ogłosi zapowiedź gry Life is Strange 3. Poza tym mają zostać przedstawione informacje w sprawie wydania Final Fantasy VII Remake na PlayStation 5 i nowego rozszerzenia do Final Fantasy XIV.

Navtra przyznał również, że nie da się wykluczyć, iż pandemia zmieni strategię firmy. Wcześniejsze spekulowano, że plany biznesowe Square Enix zostaną przedstawione w trakcie koncertu Final Fantasy 7 Remake w Tokio. Impreza niemniej ze względu na zagrożenie koronawirusem została odwołana.

Pierwsza część Life is Strange ukazała się w roku 2015. Za przygodówkę odpowiadało studiu DONTNOD, wydawcą tytułu było zaś Square-Enix. Produkcja przedstawiała losy osiemnastoletniej Max Caulfield, która powraca do rodzinnego miasteczka Arcadia Bay, mieszczącego się w Oregonie. Gra (niczym Heavy Rain) umożliwiała nam podejmowanie decyzji, mających wpływ na przyszły rozwój historii. Pozycja została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków, średnio ocen na portalu Metacritic to 83% (recenzenci) i 86% (gracze).

