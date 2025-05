Na platformie Steam, w PS Store i w sklepie Xbox zadebiutowała gra Labyrinth of the Demon King, czyli pierwszoosobowy dungeon crawler z elementami survival horroru. Użytkownicy wystawiają bardzo pozytywne oceny, gra jest w promocji, a przed zakupem możesz wypróbować ją za darmo. Demo pobierzemy na PC i PlayStation.

Jeśli lubicie mroczne gry z oprawą stylizowaną na pierwsze PlayStation, na Labyrinth of the Demon King raczej się nie zawiedziecie. Wspominamy o tym tytule dlatego, że dopiero co pojawił się na Steam oraz konsolach, jest w miarę tani (a do tego w promocji) oraz możemy go sprawdzić za darmo pobierając demo.

Labyrinth of the Demon King – premiera warta zauważenia

Gracze wcielają się w ashigaru, czyli prostego żołnierza, który jako jedyny ocalał z zasadzki zastawionej przez demonicznego króla. Przysięga on pomścić swojego pana, przemierzając tytułowy labirynt pełen pułapek, zagadek i przerażających stworzeń inspirowanych japońskim folklorem.

Gra wyróżnia się unikalną oprawą graficzną w stylu retro, przypominającą produkcje z ery pierwszej konsoli PlayStation, oraz wymagającym systemem walki, w którym kluczowe są zarządzanie staminy, precyzyjne ataki i uniki. Dostępne są różnorodne bronie, od katan po muszkiety, a także talizmany umożliwiające specjalne ataki.

Demo gry, udostępnione podczas Steam Scream Fest, spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. Użytkownicy chwalili atmosferę grozy, projekt poziomów oraz satysfakcjonującą mechanikę walki. Obecnie gra cieszy się “bardzo pozytywnymi” ocenami na Steam. Aż 94% graczy poleca ten tytuł, więc jest naprawdę nieźle.

Standardowa cena gry wynosi 91,99 zł, ale do 27 maja możemy go kupić z 20-procentowym rabatem, zatem płacimy 73,59 zł. Z kolej w PlayStation Store cena gry została ścięta z 89 zł na 71,20 zł, ale z promocji mogą skorzystać jedynie posiadacze abonamentu PS Plus. Natomiast na konsolach Xbox gra została przeceniona z 92,49 zł na 73,99 zł. Czy się opłaca? Poniżej znajdziecie linki do karty gry, gdzie można pobrać demo (PC/PlayStation) i osobiście się przekonać:

Źródło: Steam, PS Store