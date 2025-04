Plan B Entertainment, firma produkcyjna Brada Pitta, prowadzi rozmowy na temat stworzenia drugiego sezonu Dojrzewania. W wywiadzie dla Deadline, współprezesi Plan B, Dede Gardner i Jeremy Kleiner, ujawnili, że są w trakcie dyskusji z reżyserem Philipem Barantinim na temat “kolejnej odsłony” serialu. Gardner podkreśliła, że celem jest “poszerzenie perspektywy, pozostanie wiernym DNA [serialu] i unikanie powtórzeń”.

Sukces pierwszego sezonu

Dojrzewanie opowiada historię 13-letniego Jamiego Millera, granego przez debiutanta Owena Coopera, który zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej koleżanki z klasy. Serial zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, osiągając 99% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Unikatowy styl realizacji, polegający na kręceniu każdego odcinka w jednym ujęciu, został doceniony za intensywność i autentyczność.

Wątpliwości twórców

Mimo ogromnego sukcesu, niektórzy twórcy wyrażają sceptycyzm wobec kontynuacji. Jack Thorne, współtwórca serialu, stwierdził w rozmowie z ITV, że historia Jamiego została zakończona: “Nie sądzę, by istniało miejsce, do którego moglibyśmy zabrać Jamiego, więc nie sądzę, że będzie drugi sezon”. Reżyser Philip Barantini również wyraził wątpliwości co do potrzeby kontynuacji, mówiąc, że serial jest “pakietem tego momentu w czasie”.

Możliwe kierunki dla drugiego sezonu

Jeśli drugi sezon dojdzie do skutku, prawdopodobnie skupi się na nowych postaciach i wątkach, eksplorując inne aspekty współczesnej młodzieży. Plan B Entertainment dąży do zachowania unikalnego stylu serialu, jednocześnie wprowadzając świeże perspektywy. Gardner zauważyła, że styl “jednego ujęcia” Barantiniego nie jest “chwytem”, ale kluczowym elementem narracji, który pozwala widzom na głębsze zaangażowanie w tematykę.

Reakcje widzów

Informacje o potencjalnym drugim sezonie wywołały mieszane reakcje wśród fanów. Niektórzy uważają, że kontynuacja może osłabić siłę oryginalnej historii. Jeden z widzów napisał na Twitterze: “Czy kolejny sezon jest naprawdę konieczny, czy ryzykujemy rozwodnienie wpływu serialu?”.

Choć Dojrzewanie pierwotnie miało być zamkniętą opowieścią, jego ogromny sukces sprawił, że twórcy i producenci rozważają możliwość kontynuacji. Decyzja o ewentualnym drugim sezonie będzie zależała od znalezienia odpowiedniego podejścia, które pozwoli zachować integralność i siłę przekazu oryginału.

