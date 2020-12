Kina po Nowym Roku pozostaną zamknięte

Wybierzemy się na film po Nowym Roku? Nic z tego, kina pozostaną zamknięte.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski, poinformował wczoraj w trakcie konferencji, że w naszym kraju obowiązywać będzie kwarantanna narodowa. Pierwotnie kina miały być nieczynne do dnia 27 grudnia, ale przedłużono ten termin do 17 stycznia. Nie są to rzecz jasna jedyne obostrzenia, które będą nas dotyczyć.

Doszedł m.in. zakaz przemieszczenia się w Sylwestra. Od godziny 19 do 6 rano będzie obowiązywała godzina policyjna. Jest to podobne rozwiązanie do tego, które zostało wprowadzone we Francji. Celem tej metody jest ograniczenie ryzyka transmisji koronawirusa.

Jakie rozwiązanie pozostaje w takim razie graczom tego wieczoru? Dobrą opcją, zdaje się być kultywowanie tradycji, jaką jest zabawa przy konsoli/komputerze. Pozwólcie, że zacytujemy klasyka, który doskonale wie jak spędzi imprezowa noc-będę grał w grę…..Tomb Raider. Ewentualnie można skorzystać z serwisu VOD i obejrzeć ulubiony film bądź serial w domowym zaciszu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.