Jaki komputer do gier wybrać z budżetem 2000-3000 zł?

Jeszcze 30 lat temu posiadanie komputera to była oznaka luksusu i prestiżu. Obecnie ceny sprzętu komputerowego spadły i nikt nie wyobraża sobie, żeby mogło go zabraknąć w domu. Jednak zakup bardzo mocnego sprzętu gamingowego to nadal spory wydatek. Marzysz o tym, żeby móc zagrać w ulubione gry, ale masz ograniczony budżet? Nic straconego! Dowiedz się, jaki wybrać komputer do gier do 2000-3000 złotych.

Wybór komputera gamingowego należy rozpocząć od określenia swoich wymagań. Jeśli lubisz gry wydane przed kilkoma laty, nie będziesz potrzebować urządzenia o tak wysokich parametrach sprzętowych, jakie są wymagane do uruchomienia najnowszych tytułów. Natomiast, jeśli chcesz uruchomić wydania opublikowane niedawno, a chcesz zaoszczędzić, powinna Cię zainteresować oferta używanych komputerów do gier.

Dobry komputer do gier do 2000-3000 – jakie podzespoły powinien zawierać?

Znasz swoje potrzeby, ale nie masz pewności, czy wybrany model komputera sprawdzi się do codziennego użytku? Zwróć uwagę na jego podzespoły. To od nich zależą np. jakość obrazu oraz płynność gry. Dobry, tani komputer do gier powinien zawierać:

wysokiej klasy kartę graficzną o pojemności co najmniej 2 GB – to ona wpływa na jakość wyświetlanego obrazu,

co najmniej 4-rdzeniowy procesor AMD lub Intel, który jest dopasowany do karty graficznej, dzięki czemu będzie można w pełni wykorzystać jej możliwości,

pojemny dysk SSD, dzięki któremu z łatwością zainstalujesz grę, szybko zapiszesz zmiany oraz płynnie przejdziesz na dalsze poziomy gry.

Takie komputery do gier znajdziesz na Sprzetowo.pl

Nie bez znaczenia są również takie szczegóły jak obudowa ze skutecznym systemem chłodzącym oraz dobrej jakości zasilacz, który zabezpieczy urządzenie przed skokami napięcia i resetowaniem.

Podzespoły do komputera dla gracza – na czym można zaoszczędzić, a do czego warto dopłacić?

Znalazłeś komputer swoich marzeń, ale cena znacznie przekracza Twoje możliwości finansowe? Zaoszczędzisz, jeśli np. zamiast dwóch dysków wybierzesz jeden. Szybki dysk SSD o pojemności 250 GB w zupełności wystarczy, aby gra działała płynnie. Z jeśli będziesz potrzebować więcej, za jakiś czas możesz po prostu dokupić drugi magazyn pamięci i rozbudować zestaw.

Dobrym pomysłem jest także rezygnacja z designerskiej obudowy. Wygląd komputera nie wpływa na jakość gry, a Ty w ten sposób możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych i przeznaczyć je np. na pojemniejszy dysk SSD.

Do uruchomienia większości popularnych gier, takich jak FIFA 2021, The Sims 4, Counter Strike czy Fornite z powodzeniem wystarczy Ci 4-rdzeniowy procesor, który będzie kompatybilny z kartą graficzną o podobnej wydajności. Jednak pamiętaj, że takie podzespoły spełniają jedynie minimalne wymagania sprzętowe. Jeśli nie chcesz obniżać jakości obrazu, rezygnować z dodatkowych efektów wizualnych i dźwiękowych, zainwestuj w modele wyższej klasy.

Tani komputer gamingowy a zestaw – co wybrać do 2000-3000 zł?

Na rynku znajdziesz zarówno stacje robocze, jak i gotowe zestawy do gier: komputer i monitor. Wiele z nich mieści się w przedziale cenowym między 2000 a 3000 zł. Znajdziesz je np. w sklepie Sprzętowo.pl. Zastanawiasz się, który z nich wybrać?

Stacja komputerowa to dobry wybór, jeśli zależy Ci na samodzielnym doborze pozostałych elementów lub chcesz ulepszyć swój dotychczasowy zestaw. Do wyboru są np.:

Wybierz interesujący Cię model i dobierz pozostałe elementy wyposażenia, a z łatwością stworzysz pakiet, który będzie dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb oraz wygodny w codziennym użytkowaniu.

Z kolei gotowe zestawy w tym samym przedziale cenowym to bardzo atrakcyjna oferta dla osób początkujących. Zawierają wszystko, co potrzebne do włączenia ulubionej gry. Do wyboru są np.:

zestawy gamingowe za 2000 zł, które zawierają komputer procesorem Intel Core i5 4430, dyskiem 500 GB HDD oraz kartą graficzną Nvidia GEFORCE GT 1030 2 GB. Na nich z powodzeniem można uruchomić najpopularniejsze gry ostatnich lat. Do sprzętu dołączono 24 calowy monitor Full HD Led, który zapewnia ostry obraz, oraz uniwersalną klawiaturę, myszkę, słuchawki i podkładkę,

zestawy komputerowe do 3000 zł, które składają się z komputera z procesorem Intel Core i5 4430, dyskiem 500 GB HDD oraz kartą graficzną Nvidia GEFORCE GTX 1050Ti 4 GB, spełniającego wymagania sprzętowe wielu nowych gier. To odpowiedni produkt dla osób pragnących rozwijać doświadczenie gamerskie. Oprócz tego w pakiecie znajdują się myszka, klawiatura, słuchawki oraz 24 calowy ekran Full HD, który wyróżnia się odświeżaniem 60 Hz, dzięki czemu obraz jest niezwykle płynny.

Zwróć uwagę, że komputery w gotowych zestawach mają nieco niższe parametry techniczne niż same stacje w tej samej cenie. Zastanów się, czy nie warto dopłacić, aby mieć sprzęt lepszej klasy. Więcej informacji na temat tanich komputerów do gier do 2000-3000 zł znajdziesz np. na blogu Sprzętowo.pl.

Konfigurator komputera do gier – tanio i korzystnie?

Jeśli żadna propozycja Ci nie odpowiada, pomyśl o tym, aby samodzielnie skomponować idealny zestaw do grania. Wystarczy wejść na stronę z konfiguratorem, a następnie wybrać obudowę, rodzaj karty graficznej, pojemność dysku i pozostałe podzespoły. Dzięki temu masz wpływ nie tylko na parametry techniczne urządzenia, ale także jego ostateczną cenę.

Nie musisz pozbywać się wszystkich oszczędności, aby zagrać w ulubioną grę. Wystarczy, że znajdziesz model, który będzie spełniać Twoje oczekiwania. To prostsz niż myślisz!

Źródło: Materiał Partnera