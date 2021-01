Hitman 3. Gameplay pokazuje w akcji płatnego zabójcę

Gameplay z gry Hitman 3 demonstruje pierwszą misję rozgrywającą się w Dubaju.

Materiał video nie zapowiada rewolucji w rozgrywce. Wszyscy miłośnicy łysego agenta powinni poczuć się jak w domu. Szykujecie się więc na rozbudowaną skradankę, która umożliwia wykonywanie misji na wiele zróżnicowanych sposobów. Za produkcję odpowiada studio IO Interactive, który tworzyło również poprzednie odsłony serii.

Jeśli cenicie w grach nade wszystko otwartą konfrontację z oponentami, to sugerujemy żebyście rozejrzeli się za innym tytułem. Sabotaż, zastawianie pułapek i zmiana wizerunku to najlepsze sposoby, by w bezszelestny i efektowny sposób pozbyć się ofiary w serii Hitman.

Premiera została zaplanowana na dzień 20 stycznia na 2021 roku, w Hitmana 3 zagramy na: PS5, PS4, XSX, XONE oraz PC. W późniejszym terminie (dotychczas niesprecyzowanym) pokierujemy płatnym zabójcą również na konsoli Switch. Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami poprzednich części, to uruchomicie etapy wchodzące w ich skład również w trójce. Będą one dostosowane do zmian technologicznych jakie przyniesie najnowsza gra IO Interactive.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.