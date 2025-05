Wielka paczka gier za darmo. 8 gier i dodatki bez żadnych opłat

Miłośnicy horrorów mają teraz wyjątkową okazję – do 31 maja na platformie itch.io trwa specjalna wyprzedaż gier grozy, w której 8 tytułów można zdobyć za darmo (czyli dosłownie 100% zniżki). Za akcją stoi studio DDM Games, które udostępniło zarówno klasyczne straszaki, jak i kilka bardziej nietypowych produkcji.

Czego się bać? Sprawdź wybrane tytuły z paczki

W zestawie znalazły się zarówno krótkie historie, jak i dłuższe pozycje indie. Każdy z nich porusza inną stylistykę i motyw grozy.

A tak dokładnie to co na Was czeka? Nie tylko gry, ale również i paczka muzyki.

Blackman in the Dark – krótka gra o spotkaniu z przerażającymi postaciami w mroku. Wizualnie przypomina stare pozycje retro, w sam raz dla fanów ery PSX.

– krótka gra o spotkaniu z przerażającymi postaciami w mroku. Wizualnie przypomina stare pozycje retro, w sam raz dla fanów ery PSX. Once Upon an Island – horror indie z nietypową grafiką i narracją. Gracz trafia na tajemniczą wyspę, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje.

– horror indie z nietypową grafiką i narracją. Gracz trafia na tajemniczą wyspę, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje. Tell Me, Where Are You? – mroczna nowela wizualna, która prowadzi przez psychologiczną opowieść pełną tajemnic i niedopowiedzeń.

– mroczna nowela wizualna, która prowadzi przez psychologiczną opowieść pełną tajemnic i niedopowiedzeń. Paradise for Homeless – survival horror z estetyką retro i narracją o przetrwaniu na marginesie społeczeństwa.

– survival horror z estetyką retro i narracją o przetrwaniu na marginesie społeczeństwa. One Night at Museum – parodia FNAF w muzealnym klimacie. Klasyczne jumpscare’y, ale z humorem i ciekawym twistem.

– parodia FNAF w muzealnym klimacie. Klasyczne jumpscare’y, ale z humorem i ciekawym twistem. Rusty Knight: Hardmode (Demo i pełna wersja) – nietypowy 2D-platformer z domieszką grozy. Średniowieczny klimat i duszna atmosfera w stylu dark fantasy.

– nietypowy 2D-platformer z domieszką grozy. Średniowieczny klimat i duszna atmosfera w stylu dark fantasy. 2 Monster & 2 Mutants – przerażająca gra dostępna także na urządzeniach mobilnych. Walka o przetrwanie z groteskowymi potworami.

– przerażająca gra dostępna także na urządzeniach mobilnych. Walka o przetrwanie z groteskowymi potworami. Turn Around – krótka gra z klasycznym motywem „odwróć się i sprawdź, co za tobą”. Klimat zaszczucia i świetna oprawa audio-wizualna.

– krótka gra z klasycznym motywem „odwróć się i sprawdź, co za tobą”. Klimat zaszczucia i świetna oprawa audio-wizualna. Music Horror Pack – zestaw ambientowych utworów grozy – idealny do własnych projektów lub klimatycznej sesji RPG.

Każdą grę można dodać do konta za 0 dolarów – wystarczy kliknąć i przypisać je do swojej biblioteki. To świetna okazja, by przetestować coś krótkiego i intensywnego bez żadnego ryzyka.

Źródło: Itch.io