Gramy w grę na Sylwestra. Polecane tytuły do wspólnej zabawy

Z gośćmi w Tomb Raidera grać nie wypada , ale gry kooperacyjne lub towarzyskie jak najbardziej można uruchomić. W tym miejscu znajdziesz polecane produkcje na Sylwestra i inne imprezy ze znajomymi.

Obostrzenia na Sylwestra nie muszą popsuć nam świętowania w gronie rodziny i znajomych. To wręcz idealna okazja, aby zaprosić kilka najbliższych osób do siebie, by ciekawie spędzić czas w salonie przed telewizorem, grając w gry.

A w jakie to tytuły warto zagrać na przyszłej i kolejnych imprezkach? Mam swoje typy gier towarzyskich i kooperacyjnych, które moim zdaniem ożywią towarzystwo, a także pozwolą na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości. Oto 13 najlepszych gier na Sylwestra!

Let’s Sing 2021 (PS4, Switch)

Sylwester bez śpiewania to jak śledzik bez zalewy, dlatego Let’s Sing 2021 będzie idealne na wieczór w niewielkim gronie rodziny lub znajomych. Jak w typowym karaoke, naszym zadaniem będzie śpiewać do popularnych linii muzycznych (z pomocą tekstu utworów i/lub z oryginalnym wokalem w tle). Im lepiej to zrobimy, tym więcej punktów zgarniemy za osobisty wykon. Do gry nie potrzebujemy studyjnego mikrofonu, bo wystarczy nawet komórka.

Who Wants to Be a Millionaire? (PC -Steam)

Zgubiliście pudełko z planszową wersją „Milionerów”? Nic nie szkodzi, gdyż dostępna jest cyfrowa edycja gry w pełnym trójwymiarze. Podczas szampańskiej imprezy możemy zasiąść na kanapie i spróbować wygrać okrągły milion – można zagrać z innymi w trybie rywalizacji lub wspólnie dojść do finałowego pytania.

A Way Out (PC, PS4, XONE)

Planujecie spędzić ten wyjątkowy wieczór w bardzo kameralnym gronie? Jeśli lubicie gry akcji i kooperację to A Way Out jest dla Was. Grając we dwie osoby mamy uciec z więzienia i naprostować kilka spraw głównych bohaterów. Po drodze czeka na nas sporo karkołomnych akcji, a na końcu całkiem zaskakujący finał.

FIFA 21 (PC, PS4, XONE, PS5, XSX)

Cokolwiek złego byśmy nie mówili o FIFA 21, to gra, która świetnie nadaje się na imprezy. Kilka padów do konsoli lub PC i można stworzyć amatorskie mistrzostwa świata w piłce nożnej z rodziną i przyjaciółmi. Zagramy 1 vs 1, 2 vs 2 lub jak tylko chcemy, grając przeciwko sobie lub łącząc siły na boisku i strzelając bramki AI.

Just Dance (PS4, XONE, PS5, XSX, Switch)

Po kilku lampkach Piccolo i smakowitym cieście nie od razu przybędzie nam kilka centymetrów w pasie, ale może by tak spróbować to spalić zamiast siedzieć i wpychać jeszcze więcej… Brzuszków i pompek wcale robić nie trzeba, a wystarczy odpalić grę taneczną Just Dance. W rytmie salsy, rapu lub utworów pop pobrykamy na domowym parkiecie, dając znać „somsiadom”, że to jest Wasz kawałek podłogi!

Carnival Games (PS4, XONE, PC)

Carnival Games to tak naprawdę 20 mini gier z gatunku zręcznościowych, gdzie rywalizujemy w różnych dyscyplinach jak koszykówka, kręgle czy wyścigi. Oprawa graficzna i poziom skomplikowania wyzwań są na tyle proste, że możemy grać z całą rodziną, choć jednocześnie tylko do 4 osób.

Overcooked 2 (PC, PS4, XONE, Switch)

Gra na Sylwestra, urodziny i każdy inny dzień w roku. Ma tryb single- i multiplayer, aczkolwiek najlepiej grać w Overcooked 2 w przynajmniej 2 osoby. Celem gry jest przygotowywanie najróżniejszych potraw dla wymagającej klienteli. W tym przypadku powiedzenie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, niekoniecznie się sprawdzi, ale podczas rozgrywki można sobie pomagać lub przeszkadzać.

Until Dawn (PS4)

Zaproszeni goście mają podskakiwać na kanapie ze strachu? Until Dawn powinien w tym pomóc. Mamy tu klimat rodem z horrorów klasy B, niezbyt trudną historię i rozgrywkę, która daje nam wolną rękę w ramach podejmowania decyzji. A te na pewno wzbudzą wiele emocji wśród graczy, bowiem wybory jednego bohatera mogą zaważyć na życiu i śmierci pozostałych.

The Dark Pictures: Man of Medan, Little Hope (PC, PS4, XONE)

Na liście znowu horrory i od tego samego studia, ale umieściłem je tutaj, ponieważ dostępne są na wszystkich platformach. Seria The Dark Pictures oferuje podobny styl rozgrywki jak Until Dawn, sprawdzając czujność graczy i ich szybkość podejmowania decyzji. Mierząc się ze zgrozą i niebezpiecznymi sytuacjami każdy z graczy pokaże swój prawdziwy charakter, co wywoła niejedną dyskusję.

Gears 5 (PC, XONE, XSX)

Czego można sobie życzyć w 2021? Na pewno więcej gier z kampanią, którą można ukończyć w więcej niż 2 graczy. Przykładem jest Gears 5 – na podzielonym ekranie rozprawimy się z masą Szarańczy w 3 osoby. Będzie sporo strzelania, biegania i rozwiązywania misji. I co istotne, gry nie będzie trzeba odkładać na później, bo wspólnymi siłami przejdziemy ją za jednym posiedzeniem.

Dirt 5 (PC, PS4, PS5, XONE, XSX)

Gier wyścigowych z trybem split screen jest tyle, że można przebierać. Ja jednak postawiłem na dość świeży tytuł, jakim uraczyło nas studio Codemaster. Dlaczego? Bo jest przepiękny, dopracowany i ma wygodny system jazdy. W Dirt 5 możemy pościgać się w 4 osoby (w wersji XSX) w ramach pojedynczych rajdów lub przejść choćby całą kampanię w dwie osoby, podając pad kolejnym graczom.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PC, PS4, XONE)

Dirt 5 okazał się za mało zręcznościowy? Kurcze, to bez wahania chwytaj za odświeżone pierwsze części Tony Hawk’s Pro Skater. Dostępny jest tu tryb podzielonego ekranu dla dwóch osób, ale system rozgrywki jest tak skonstruowany, że można i w trybie single rywalizować na najlepsze combo, przekazując po prostu „deskorolkę” kolejnym chętnym.

Papa’s Quiz (PC – Steam)

O ile zebrani przed ekranem biesiadnicy znają choć trochę język angielski, to mogę zaproponować jeszcze jedną grę towarzyską, gdzie do rozgrywki może przystąpić aż 8 osób. Nie wszyscy muszą mieć pady, bo grę można obsługiwać dzięki smartfonowi. Jak tytuł wskazuje, produkcja opiera się na rozwiązywaniu zagadek i odpowiadaniu na pytania z wielu dziedzin np. z filmu, motoryzacji, sztuki (3000 pytań).

Dajcie znać w komentarzach, w co będziecie grać w Sylwestra!

Grzegorz Rosa