Gra Avatar zagrożona przez Star Wars? Ubisoft komentuje plotki

Ubisoft potwierdził, że gra Avatar jest w produkcji i nie przeszkodzą jej prace nad autorskim Star Wars. Firma uspokaja swoich fanów.

Ostatnie liczne wieści o nowych gamingowych projektach w uniwersum Star Wars głośno rozbrzmiały w społeczności graczy. Lucasfilm Games rozdało prawa do swojej flagowej marki paru wielkim deweloperom, co wzbudziło równie dużo obaw co ekscytacji.

Szczególnie ciekawie zapowiada się projekt Ubisoft Massive. Studio zajmuje się produkcją Star Wars z otwartym światem, a jednocześnie rozwija The Division 2 i grę w uniwersum filmowego Avatara. Fani tej ostatniej marki zaniepokoili się, że projekt został wstrzymany na rzecz kosmicznej przygody.

Przedstawiciel Ubisoftu uspokoił graczy. Na stronie firmy pojawił się wywiad z Davidem Polfeldt – dyrektorem zarządzającym Massive. Deweloper wypowiedział się na temat dwóch nowopowstających gier.

Przez długi czas przygotowywaliśmy studio na tworzenie wszystkich naszych projektów z taką samą uwagą i miłością. Wszystkie nasze zespoły pracują na silniku Snowdrop, a każdy projekt zyskuje na postępie i sukcesie innego z nich. Razem koncentrujemy się na projektach, które przesuwają granice otwartych światów i bezgranicznej immersji gracza, a ten kierunek bardzo pasuje do bogatych uniwersów Avatara i Star Wars. – komentuje David Polfeldt w wywiadzie

Gra Avatar jest więc niezagrożona i powstaje zgodnie z planem. Ubi potrafi zarządzać kilkoma projektami na raz i raczej nie musimy się martwić, że jeden z nich zostanie po cichy anulowany.

