Darmowy weekend z Xbox. Duchy, rollercoastery i tytuł od Sony

Do poniedziałku zagracie za darmo w trzy gry na konsolach Xbox. Polterguys, RollerCoaster i MLB The Show 25 w ramach Free Play Days.

Microsoft odpala kolejną edycję Free Play Days. Tym razem do zabawy wpuszcza baseball, duchy i klasyczny symulator wesołego miasteczka.

Xbox Free Play Days na weekend

Jak co tydzień, Xbox zachęca graczy z Game Pass Core lub Ultimate do testowania pełnych wersji wybranych gier bez żadnych dodatkowych kosztów. Free Play Days to znana i lubiana inicjatywa, a w ten weekend wypada całkiem solidnie. Szczególnie jeśli lubicie mieszankę sportu, zarządzania i lekkiego multiplayerowego chaosu.

Dostępne do poniedziałkowego poranka tytuły to MLB The Show 25, czyli realistyczny symulator baseballu od Sony z ulepszoną fizyką i trybem kariery. Dalej mamy Polterguys: Possession Party – kolorowy, nieco szalony multiplayer z duchami, które opętują przedmioty i biorą udział w paranormalnych mini-grach. Trzecią grą jest RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, legendarna już strategia ekonomiczna z dodatkami Soaked! i Wild!, pozwalająca budować zarówno parki wodne, jak i ogrody zoologiczne.

Wszystkie te gry można już teraz pobrać z zakładki Free Play Days w Xbox Store. Warto też pamiętać, że jeśli zdecydujecie się na zakup którejś z nich, to nie tylko zachowacie postępy, ale możecie też załapać się na promocję.

