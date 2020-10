Film Monster Hunter doczekał się oficjalnego zwiastuna. Produkcja wygląda bardzo źle, ale i tak z chęcią ją obejrzę.

Filmy na podstawie gier wideo to prawdziwa sztuka… choć w tym przypadku mowa raczej o sztuce ciągłej porażki. Wirtualna rozrywka doczekała się bardzo niewielu znośnych adaptacji na dużym ekranie. Moim osobistym faworytem jest filmowy Warcraft, który choć daleki był od ideału, to stanowił całkiem kompetentne widowisko dla fana uniwersum.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że aktorska wersja Resident Evil doczeka się rebootu, a już otrzymaliśmy kolejne wieści o innej kinowej produkcji dla graczy.

Sony Pictures Entertainment opublikowało zwiastun filmu Monster Hunter, o którego istnieniu wiemy już od dłuższego czasu. W rolę główną wciela się znana i przez wielu niekoniecznie lubiana Milla Jovovich, która przez dłuższy czas była gwiazdą filmów Resident Evil.

Nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że trailer prezentuje się delikatnie mówiąc niezbyt dobrze. Film zapowiada się na wyładowane akcją i przeciętnym CGI, generyczną produkcję, która raczej nie spełni oczekiwań największych fanów growego cyklu o łowcach potworów. Zobaczcie sami.

Mimo to… bardzo chętnie zobaczę, co przygotował dla widzów Paul Anderson. Reżyser odpowiadał wcześniej za filmowe adaptacje Mortal Kombat i Resident Evil, a dodatkowo na swoim koncie ma Aliens vs Predator oraz Event Horizon. Wszystkie te produkcje łączy jedna rzecz – to średnie jakościowo filmy, ale wyśmienite źródła prostej rozrywki.

Jeśli film Monster Hunter nie będzie rażąco głupiutki, to kto wie, może zrobi robotę jako miły odmóżdżacz. Produkcja trafi do kin już w grudniu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.