Chcesz kupić FIFA 22 na PlayStation 5 lub PS4 w niższej cenie? Jest prosty sposób, by zapłacić mniej niż widzicie na kartach gier w PS Store.

Dla fanów piłki nożnej sezon jesienny jest powodem do radości. Nie dość, że na stadionach całego świata rozpoczyna się nowy sezon klubowy, to jeszcze EA wydaje nową odsłonę słynnej serii o „kopaniu gały”. Dzięki FIFA 22 wkraczamy na wirtualne stadiony nowej generacji.

Ze względu na politykę Sony zachęcającą do korzystania ze sklepu in-platformowego, posiadacze PlayStation zostają z domyślnymi cenami gry w wersji cyfrowej. Jednak Eneba.com może mieć dla Was rozwiązanie. Nie jesteśmy co prawda w stanie zaoferować oferty na samą grę, ale w mamy promocyjne oferty na karty doładowujące portfel w PS Store, a to już przekłada się na prosty fakt – wydacie mniej na FIFA 22.

Jak kupić grę FIFA 22 na PlayStation i zaoszczędzić pieniądze?

Cóż, w rzeczywistości jest to naprawdę proste. Po pierwsze, aby zdobyć grę, będziesz potrzebował karty doładowującej stan konta PSN. Musisz jednak kupić kilka kart, aby osiągnąć cenę FIFA 22 w PS Store. Na przykład, aby uzyskać grę w wersji Standard Edition, będziesz musiał zaopatrzyć się w 2×100 zł + 1×50 zł w formie kart. Dla wersji na PS5 – 3×100 zł i tak dalej. Nowa część FIFA w PS Store kosztuje:

FIFA 22 Standard Edition na PS4 w PS Store kosztuje 299,90 zł;

FIFA 22 Standard Edition na PS5 kosztuje 349,90 zł;

FIFA 22 Ultimate Edition kosztuje 449,90 zł.

Z kartami PSN kupionymi w Enebie, najnowsza FIFA będzie kosztować:

Standart Edition na PS4 – 251,99 zł;

Standart Edition na PS5 – 295,99 zł;

Ultimate Edition – 379,99 zł.

Chodzi o to, że i tak zapłacicie cenę podaną w PS Store, ale kupując w Enebie oszczędzacie na kartach PSN. Pozostałe środki trafią do twojej wirtualnej skarbonki PSN, gdzie będziesz mógł je wykorzystać na przyszłe zakupy. W związku z tym, sprawdź oferty na Karty Podarunkowe PSN:

Kod zostanie dostarczony na Twój adres e-mail w ciągu kilku minut. Aby zrealizować kod, wykonaj poniższe kroki:

W PS Dashboard przejdź do PlayStation Store;

Po wejściu do sklepu przewiń w dół do sekcji Redeem Code;

Wprowadź kod PSN;

Kupuj do woli.

Zdobądź samą grę FIFA lub punkty FIFA Points, aby zbudować wymarzoną drużynę w grze FUT. Wydaj mniej, aby uzyskać więcej!

Źródło: Materiał powstał we współpracy z Eneba.com

Udostępnij wpis

Drogi Czytelniku!

Niektóre z naszych tekstów zawierają linki afiliacyjne. Jeśli w nie klikniesz, nie ponosisz żadnych kosztów, ale przyczyniasz się do rozwoju całego portalu

PlanetaGracza.pl. Dziękujemy za wsparcie!