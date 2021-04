FIFA 21 pozwala na wykorzystywanie na boisku wielu trików i sztuczek. W tym poradniku dowiecie się, jak wykonać je wszystkie.

Czym byłaby FIFA 21 bez trików, które nie tylko uatrakcyjniają rozgrywkę, ale i poprawiają skuteczność zawodnika na wirtualnym boisku? Niektóre z nich są proste, inne wymagają 5-gwiazdkowego zawodnika, a jeszcze inne dokładnie wyuczonych ruchów i refleksu. Należy również pamiętać o tym, że nie wszystkie skuteczne sztuczki w FIFA 21 posiadają widowiskowe animacje – warto jednak je zapamiętać. Kiedy piłka jest w grze, doświadczony gracz zawsze powinien mieć w zanadrzu wyuczone triki w FIFA 21. Jako portal, a jednocześnie blog o grach, trochę o nich opowiemy.

Triki w FIFA 21

Sztuczki w FIFA 21 wymagają niemałej zręczności od graczy, a także odpowiedniego skupienia. Należy również pamiętać o tym, że im lepszy zawodnik, tym bardziej skomplikowane sztuczki może on zrobić – zaledwie jednogwiazdkowe triki w FIFA 2021 wykona każdy zawodnik. Przy dwugwiazdkowych można już zwiększyć swoją efektywność, np. podczas wymijania rywali, a przy trzygwiazdkowych i wyżej zabłysnąć na boisku.

FIFA to gra wymagająca – co do tego nie ma wątpliwości. Przygotowując się do wykonania triku w FIFA 21 należy w pierwszej kolejności upewnić się, że wybrany przez nas zawodnik ma odpowiednią ilość gwiazdek (tych z pięcioma wcale nie jest tak dużo), a także przećwiczyć i utrwalić sobie w trybie treningu wszystkie poznane kombinacje.

Sztuczki w FIFA 21 – od czego zacząć?

Ucząc się trików i sztuczek w FIFA 21 należy zacząć od tych podstawowych, które najczęściej wykorzystuje się podczas rozgrywki, mowa tu chociażby o wykonywaniu skutecznych zwodów, czy też celnych podań. Następnie można przejść do szybkiej zmiany toru biegu, przerzuceń, jak i piruetów. Ciągłe wykorzystywanie poszczególnych kombinacji daje duże pole manewru – to właśnie ilość poznanych i używanych podczas rozgrywki trików w FIFA 21 wyróżnia najbardziej zaangażowanych fanów tej serii.

Jednogwiazdkowe triki i sztuczki

To najprostsze sztuczki, które nie są specjalnie wymagające i jednocześnie nie robią większego zdarzenia. Niemniej ich wykorzystanie z pewnością pomoże Wam w trakcie rozgrywki. Jednogwiazdkowe tricki wykona każdy piłkarz obecny w grze.

Sztuczka PlayStation Xbox Zwód na obieg Wciśnij dwa razy R1 Naciśnij dwa razy RB Żonglerka piłką w miejscu Przytrzymaj L2 i naciśnij R1 Przytrzymaj LT i naciśnij RB Siatka w wybranym kierunku Naciśnij L1 i rusz prawy analog w dowolnym kierunku Naciśnij LB i rusz prawy analog w dowolnym kierunku Wyraźne markowanie strzału i wyjście w lewo Przytrzymaj L1 i ■ lub ● i wciśnij X oraz rusz l. analog na ukos w lewo i w górę Przytrzymaj L1 i X lub B i wciśnij A oraz rusz l. analog na ukos w lewo do góry Wyraźne markowanie strzału i wyjście w prawo Przytrzymaj L1 i ■ lub ● i wciśnij X oraz rusz l. analog na ukos w prawo i w górę Przytrzymaj L1 i X lub B i wciśnij A oraz rusz l. analog na ukos w prawo do góry Podbicie piłki do woleja Przytrzymaj L1 i wciśnij prawy analog Przytrzymaj LB i wciśnij prawy analog

Dwugwiazdkowe triki i sztuczki

Tutaj jest nieco trudniej, ale również praktycznie każdy zawodnik poradzi sobie z poniższymi sztuczkami. Tutaj również zabłyśniecie na wirtualnym boisku.

Sztuczka PlayStation Xbox Zamarkowanie ruchu do przodu i obrót Porusz prawy analog dwa razy w dół Porusz prawy analog dwa razy w dół Zwód ciałem w prawo Rusz prawy analog w prawo Rusz prawy analog w prawo Zwód ciałem w lewo Rusz prawy analog w lewo Rusz prawym analog w lewo Przełożenie nogi nad piłką w lewo Rusz prawy analog od góry w lewo Rusz prawy analog od góry w lewo Przełożenie nogi nad piłką w prawo Rusz prawym analog od góry w prawo Rusz prawy analog od góry w prawo Odwrotne przełożenie nogi nad piłką w lewo Rusz prawy analog od lewej do góry Rusz prawy analog od lewej do góry Odwrotne przełożenie nogi nad piłką w prawo Rusz prawy analog od prawej do góry Rusz prawy analog od prawej do góry Przetoczenie piłki w lewo Rusz prawy analog w lewo Rusz prawy analog w lewo Przetoczenie piłki w prawo Rusz prawy analog w prawo Rusz prawy analog w prawo Cofnięcie piłki Przytrzymaj L1 i R1 i rusz lewy analog w dół Przytrzymaj LB i RB i rusz lewy analog w dół

Trzygwiazdkowe triki i sztuczki

Trzygwiazdkowe sztuczki wymagają już niezłej zręczności. Z pewnością przydadzą się one w zmaganiach sieciowych, a dodatkowo z pewnością zaimponujecie nimi znajomym przy okazji kanapowej rywalizacji.

Sztuczka PlayStation Xbox Podbicie piłki piętą Rusz prawy analog w górę i w dół Rusz prawy analog w górę i w dół Ruletka w prawo Rusz prawy analog od dołu do lewej Rusz prawy analog od dołu do lewej Ruletka w lewo Rusz prawy analog od dołu do prawej Rusz prawy analog od dołu do prawej Zwód w lewo i ruch w prawo Rusz prawy analog dołem od lewej do prawej Rusz prawy analog dołem od lewej do prawej Zwód w prawo i ruch w lewo Rusz prawy analog dołem od prawej do lewej Rusz prawy analog dołem od prawej do lewej Zagranie pięta w lewo w biegu Przytrzymaj L2 i ■ lub ● i potem X przytrzymując l. analog w lewo Przytrzymaj LT i X lub A i potem X przytrzymując l. analog w lewo Zagranie piętą w prawo w biegu Przytrzymaj L2 i ■ lub ● i potem X przytrzymując l. analog w prawo Przytrzymaj LT i X lub A i potem X przytrzymując l. analog w prawo

Czterogwiazdkowe triki i sztuczki

Wchodzimy do wyższej ligi. Z czterogwiazdkowymi trickami i sztuczkami nie tylko nie poradzi sobie każdy zawodnik, ale również gracz musi dać popis umiejętności. Niemniej jest to gra warta świeczki.

Sztuczka PlayStation Xbox Podbicie piłki stojąc Przytrzymaj L1 i naciśnij prawy analog Przytrzymaj LB i naciśnij prawy analog Podwójna piętka Rusz prawy analog w górę i w dół Rusz prawy analog w górę i w dół Przerzucenie piłki nad głową Rusz prawy analog w dół i dwa razy w górę Rusz prawy analog w dół i dwa razy w górę Piruet w lewo Przytrzymaj L1 i przesuń p. analog od dołu w lewo Przytrzymaj LB i przesuń p. analog od dołu w lewo Piruet w prawo Przytrzymaj L1 i przesuń p. analog od dołu w prawo Przytrzymaj LB i przesuń p. analog od dołu w prawo Zatrzymanie i obrót w lewo w biegu Rusz prawy analog w górę i w prawo Rusz prawy analog w górę i w prawo Zatrzymanie i obrót w prawo w biegu Rusz prawy analog w górę i w lewo Rusz prawy analog w górę i w lewo Przetoczenie piłki i ruch w prawo Przytrzymaj p. analog w lewo i l. analog w prawo Przytrzymaj p. analog w lewo i l. analog w prawo Przetoczenie piłki i ruch w lewo Przytrzymaj p. analog w prawo i l. analog w lewo Przytrzymaj p. analog w prawo i l. analog w lewo Zamarkowanie podania stojąc Przytrzymaj R2 i ■ lub ● i wciśnij X Przytrzymaj RT i X lub B i wciśnij A Markowanie podania i wyjście w lewo stojąc Przytrzymaj R2 i ■ lub ● i wciśnij X, a potem X i lewy analog na skos w lewo w górę Przytrzymaj RT i X lub B i wciśnij A, a potem A i lewy analog na skos w lewo w górę Zamarkowanie podania i wyjście w prawo stojąc Przytrzymaj R2 i ■ lub ● i wciśnij X, a potem X i lewy analog na skos w prawo w górę Przytrzymaj RT i X lub B i wciśnij A, a potem A i lewy analog na skos w prawo w górę Szybkie przetoczenie piłki Przytrzymaj prawy analog w dół Przytrzymaj prawy analog w dół Zmiana toru biegu w lewo Przytrzymaj L1 i trzymaj prawy analog w lewo Przytrzymaj LB i trzymaj prawy analog w lewo Zmiana toru biegu w prawo Przytrzymaj L1 i trzymaj prawy analog w prawo Przytrzymaj LB i trzymaj prawy analog w lewo Ruletka z trzema kontaktami w lewo Przytrzymaj L2 i trzymaj prawy analog w lewo Przytrzymaj LT i trzymaj prawy analog w lewo Ruletka z trzema kontaktami w prawo Przytrzymaj L2 i trzymaj prawy analog w prawo Przytrzymaj LT i trzymaj prawy analog w prawo Cofnięcie piłki i obrót w lewo Rusz prawy analog w dół, a potem w lewo Rusz prawy analog w dół, a potem w lewo Cofnięcie piłki i obrót w prawo Rusz prawy analog w dół, a potem w prawo Rusz prawy analog w dół, a potem w prawo

Pięciogwiazdkowe triki i sztuczki

Oto sztuczki dla prawdziwych koneserów FIFY. Jeśli macie w składzie piłkarzy, którzy poradzą sobie z tymi trickami, to możecie być dumni ze swojego składu.

Sztuczka PlayStation Xbox Rabona w biegu Przytrzymaj L2 i ■ lub ●, a potem X i l. analog w dół Przytrzymaj LT i X lub B, a potem A i l. analog w dół Zaawansowana gwiazda Rusz p. analog w dół, przytrzymaj w górę i rusz w górę Rusz p. analog w dół, przytrzymaj w górę i rusz w górę Hokus-pokus Rusz p. analog od dołu do lewej i górą od lewej do prawej Rusz p. analog od dołu do lewej i górą od lewej do prawej Potrójne Elastico Rusz p. analog od dołu do prawej i dołem od prawej do lewej Rusz p. analog od dołu do prawej i dołem od prawej do lewej Przetoczenie piłki i wypuszczenie w lewo w biegu Przytrzymaj p. analog w lewo i rusz w górę Przytrzymaj p. analog w lewo i rusz w górę Przetoczenie piłki i wypuszczenie w prawo w biegu Przytrzymaj p. analog w prawo i rusz w górę Przytrzymaj p. analog w prawo i rusz w górę Zagranie piłki piętą i skręt Przytrzymaj R2 i rusz p. analog w górę i w dół Przytrzymaj RT i rusz p. analog w górę i w dół Sombrero stojąc Rusz prawy analog dwa razy w górę i raz w dół Rusz prawy analog dwa razy w górę i raz w dół Obrót i piruet w lewo Rusz p. analog w górę i w lewo Rusz p. analog w górę i w lewo Obrót i piruet w prawo Rusz p. analog w górę i w prawo Rusz p. analog w górę i w prawo Markowanie przetoczenia piłki w lewo stojąc Przytrzymaj prawy analog w lewo i rusz nim w prawo Przytrzymaj prawy analog w lewo i rusz nim w prawo Zamarkowanie przetoczenia piłki w prawo stojąc Przytrzymaj prawy analog w prawo i rusz nim w lewo Przytrzymaj prawy analog w prawo i rusz nim w lewo Markowanie przetoczenia piłki i obrót Przytrzymaj L2 i rusz p. analog w górę, w lewo lub w prawo Przytrzymaj L2 i rusz p. analog w górę, w lewo lub w prawo Elastico Rusz p. analog dołem od prawej do lewej Rusz p. analog dołem od prawej do lewej Odwrócone Elastico Rusz p. analog dołem lewej do prawej Rusz p. analog dołem lewej do prawej Elastico w lewo Przytrzymaj L1 i rusz p. analog dołem od prawej do lewej Przytrzymaj LB i rusz p. analog dołem od prawej do lewej Elastico w prawo Przytrzymaj L1 i rusz p. analog dołem od lewej do prawej Przytrzymaj LB i rusz p. analog dołem od lewej do prawej Piruet w lewo i podbicie Przytrzymaj R1 i rusz p. analog w górę i w lewo Przytrzymaj RB i rusz p. analog w górę i w lewo Piruet w prawo i podbicie Przytrzymaj R1 i rusz p. analog w górę i w prawo Przytrzymaj RB i rusz p. analog w górę i w prawo Przerzucenie piłki Przytrzymaj L1 i trzymaj p. analog w górę Przytrzymaj LB i trzymaj p. analog w górę Tornado w lewo Przytrzymaj L1 i rusz p. analog w górę i w lewo Przytrzymaj LB i rusz p. analog w górę i w lewo Tornado w prawo Przytrzymaj L1 i rusz p. analog w górę i w prawo Przytrzymaj LB i rusz p. analog w górę i w prawo

Pięciogwiazdkowe triki żonglerskie w FIFA 21

To również sztuczki dla tych najlepszych piłkarzy. Wykonacie je tylko po podbiciu piłki i będą nieocenione w trakcie potyczek z najbardziej doświadczonymi przeciwnikami.

Sztuczka PlayStation Xbox Sombrero do tyłu Przytrzymaj l. analog w dół Przytrzymaj l. analog w dół Sombrero w lewo Przytrzymaj l. analog w w lewo Przytrzymaj l. analog w lewo Sombrero w prawo Przytrzymaj l. analog w prawo Przytrzymaj l. analog w prawo Powietrzne Elastico Rusz p. analog w prawo i w lewo Rusz p. analog w prawo i w lewo Odwrócone powietrzne Elastico Rusz p. analog w w lewo i w prawo Rusz p. analog w w lewo i w prawo Podbicie piłki śródstopiem Przytrzymaj L2 i R1 Przytrzymaj LT i RB Podbicie piłki do woleja Przytrzymaj l. analog w górę Przytrzymaj l. analog w górę Podbicie piłki klatką piersiową Przytrzymaj L2 i wciśnij dwa razy p. analog Przytrzymaj LT i wciśnij dwa razy p. analog Dookoła świata Wykonaj pełny obrót p. analoga w lewo lub prawo Wykonaj pełny obrót p. analoga w lewo lub prawo Podwójne dookoła świata Wykonaj pełny obrót p. analoga w lewo lub prawo i rusz w górę Wykonaj pełny obrót p. analoga w lewo lub prawo i rusz w górę

