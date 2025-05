Mamy nowy hit na Steam. Ta marka powróciła po 13 latach

Na platformie Steam pojawiła się gra FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Szybko skradła serca tysiącom fanów na świecie.

Po 13 latach oczekiwania, seria Fantasy Life doczekała się pełnoprawnej kontynuacji i wygląda na to, że zdecydowanie było warto czekać. Nowa gra pod tytułem FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time zadebiutowała właśnie na komputerach osobistych w sklepie Steam. Oprócz tego jest dostępne na konsolach PlayStation 4/5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch. Już pierwszego dnia zdobyła ogromne uznanie wśród graczy – 92% z ponad 2000 recenzji na platformie Valve jest pozytywnych.

Nowy hit na Steam to marka, która powróciła po 13 latach

Najnowsza odsłona rozwija znaną z oryginału koncepcję. Pierwowzór wydano w 2012 roku na konsolę Nintendo 3DS. The Girl Who Steals Time łączy w sobie elementy symulatora życia – takie jak łowienie ryb, gotowanie, rzemiosło czy dekorowanie domu – z klasyczną eksploracją lochów oraz walką przypominającą nieco serię Zelda. Tym razem gracze mają do wyboru 14 różnych profesji, w odróżnieniu od 12 znanych z poprzedniej części. Największą nowością jest możliwość podróży w czasie.

Tytuł notuje naprawdę świetne wyniki. Zgodnie z danymi serwisu SteamDB, w chwili przygotowywania tej wiadomości w grze bawi się ponad 40 tysięcy osób. Aktualny rekord aktywności wynosi nieco ponad 45 tysięcy użytkowników grających jednocześnie, co przebija poprzednie rekordy wydawcy (np. Ni No Kuni 2).

Gra przyciąga zarówno weteranów, jak i nowych graczy, którzy chwalą ją głównie za ogrom treści, urokliwą oprawę graficzną i uzależniające mechaniki rozgrywki. W recenzjach przewijają się takie opinie jak: „Ta gra całkowicie przejęła moje życie” czy „Pierwszy raz od dawna uważam, że jakaś gra była warta 60 dolarów”. Jedynym zgrzytem okazuje się dość ograniczony tryb multiplayer, który umożliwia wspólną zabawę jedynie w endgame’ie, bez możliwości przechodzenia kampanii czy zadań pobocznych razem z innymi.

Nieco gorzej prezentuje się kwestia ceny w polskich złotówkach. Znajdujemy się na szczycie rankingu (via SteamDB). Na platformie Steam grę wyceniono bowiem na 269 złotych. Tyle samo zapłacimy w sklepach PlayStation Store i Microsoft Store. Produkcja nie oferuje również polskiej wersji językowej.

Źródło: GamesRadar