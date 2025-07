Uniwersum Fallout wraca do życia, ale na razie po cichu

Fani Fallouta mogą wreszcie poczuć lekki powiew nuklearnej nadziei. Choć od premiery Fallouta 76 minęło już sporo czasu, a Bethesda nie mówiła zbyt wiele o przyszłości marki, wszystko wskazuje na to, że za kulisami wrze jak reaktor po przeciążeniu. Jak donosi Jordan Middler z VGC w podcaście Skill Up, Xbox pracuje nad kilkoma projektami związanymi z serią — w tym nad „tym, na który wszyscy czekacie”.

Choć dziennikarz nie zdradza wprost, co to za tytuł, spekulacje są gorące jak pustynia Mojave. Czy chodzi o pełnoprawnego Fallouta 5? A może o wymarzony przez fanów remake Fallout: New Vegas? Jedno jest pewne, choć prace trwają, na ich efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. „Nie jest na tyle zaawansowany, żeby mówić o jakiejkolwiek dacie premiery”, zaznacza Middler.

Warto też przypomnieć, że remaster Fallouta 3 pojawił się w wycieku harmonogramu Bethesdy już dwa lata temu. Wszystko wskazuje więc na to, że Microsoft i jego wewnętrzne studia naprawdę chcą tchnąć nowe życie w kultową markę. Tylko czy zrobią to z odpowiednim szacunkiem do jej klimatu i dziedzictwa?

Po sukcesie serialu Fallout na Amazon Prime zainteresowanie światem po wielkim wybuchu ponownie eksplodowało. Gracze chcą więcej — nie mikrotransakcji i nudnych map, ale prawdziwego, soczystego Fallouta z klimatem, czarnym humorem i emocjonalną głębią. Czy Xbox i Bethesda dowiozą? Czas pokaże. Na razie pozostaje czekać i słuchać… Geigera.

Źródło: Reddit/purexbox.com