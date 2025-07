Fable jednak nie w 2026 roku? Szykuje się kolejna obsuwa

Wygląda na to, że na nową odsłonę Fable poczekamy dłużej, niż się spodziewaliśmy. Według informacji od Shpeshal Nicka, gra nie ukaże się w 2026 roku, jak wcześniej przypuszczano.

Premiera Fable zostanie przesunięta

W najnowszym odcinku podcastu XboxEra, Shpeshal Nick przyznał, że z dwóch niezależnych źródeł usłyszał o opóźnieniu Fable. Co ważne, nie chodzi tu o poważne problemy w produkcji – raczej o potrzebę dodatkowego czasu. Gra może trafić na rynek dopiero w 2027 roku. To oczywiście nie jest jeszcze potwierdzona informacja, ale sam Nick zaznacza, że nie jest to powód do niepokoju.

Z jego słów wynika, że twórcy po prostu potrzebują więcej czasu na dopracowanie projektu. Biorąc pod uwagę, że Fable to jedna z najbardziej oczekiwanych gier Microsoftu, trudno się dziwić takiej decyzji – presja na jakość jest ogromna.

To kolejny raz, gdy tytuły first-party Xboxa zaliczają poślizg. W ostatnich latach podobny los spotkał m.in. Starfield i Avowed. Choć opóźnienia zawsze budzą rozczarowanie, fani Fable mogą mieć nadzieję, że dodatkowy czas przełoży się na lepszy produkt końcowy.

Na razie pozostaje czekać na oficjalne stanowisko Microsoftu lub Playground Games. Do tego czasu warto traktować tę informację z przymrużeniem oka – sam insider określił ją jako nic pewnego.

Źródło: Reddit