Przyznano Europejskie Nagrody Filmowe za rok 2020

Jedna z produkcji zgarnęła wszystkie możliwe nagrody do jakich była nominowana podczas eventu-Europejskie Nagrody Filmowe.

Mowa o duńskim filmie Na rauszu, który zdobył uznanie krytyków. Świetne recenzje zwiastują sukces widowiska w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów. Komediodramat, w którym jako aktor występuje Mads Mikkelsen, opowiada o nauczycielach szkoły średniej. Wcielają oni w życie koncepcję, by przez cały czas utrzymywać stały poziom alkoholu we krwi. Ma to pozytywnie przełożyć się na ich relacje z otoczeniem. Nie zdają sobie jednak sprawy jakie konsekwencje przyniesie im ciągłe picie.

Produkcja w reżyserii Thomasa Vinterberga, została nagrodzona w następujących kategoriach:

-europejski film

-europejski reżyser

-europejski aktor

-europejski scenarzysta

Wśród pozostałych nagrodzonych pozycji znalazły się również takie produkcje jak:

Hidden Away (najlepsze zdjęcia)

Collective (europejski dokument)

Joseph (europejska nominacja)

Europejska Nagroda Filmowa jest odpowiednikiem amerykańskiego Oscara i jest przyznawana przez członków Europejskiej Akademii Filmowej.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.