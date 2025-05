MEGA Wyprzedaż w Epic Games Store. Najlepsze okazje na PC

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcieliby zaopatrzyć się w nowe gry, ale niekoniecznie mają do tego ochotę na wydawanie sporych ilości pieniędzy. W internetowym sklepie Epic Games Store wystartowała bowiem MEGA Wyprzedaż, co oznacza “ogromne zniżki na szeroki wybór świetnych gier”.

MEGA Wyprzedaż w Epic Games Store

Równocześnie przypominamy, że w sklepie Epic Games możecie aktualnie odbierać dwie gry całkowicie za darmo. Są nimi Dead Island 2 oraz Happy Game. W przypadku drugiego tytułu możemy dodać grę zarówno do biblioteki na PC, jak i pobrać ją na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Gry możecie odbierać do następnego czwartku, czyli do 22 maja do godziny 17:00 czasu polskiego.

Oprócz tego, właśnie z okazji MEGA Wyprzedaży, Epic Games postanowiło rozdać całą masę prezentów do różnych gier. Wszystkie niezbędne szczegóły na ten temat możecie znaleźć w naszej osobnej wiadomości. Mowa tutaj między innymi o darmowych przedmiotach do takich gier jak Fall Guys, SMITE 2, Infinity Nikki, Star Trek Online czy też World of Warships. Jest tego naprawdę sporo, więc warto skorzystać!

Źródło: Epic Games