Miłośnicy kultowej i niezwykle docenianej marki The Elder Scrolls nie przestają zadziwiać. Choć gracze regularnie zaskakują świat swoimi projektami, ten przechodzi już chyba ludzkie pojęcie. Fan cyklu znany jako Ian Roosma poświęcił trzy lata, by zbudować topograficzną mapę Skyrima z klocków LEGO.

Mapa gry The Elder Scrolls V: Skyrim jako klocki LEGO

Roosma wykorzystał dokładnie 73 761 klocków, tworząc trójwymiarowy model o szerokości 243 cm i wysokości 192 cm. Budowa trwała mniej więcej dwa i pół roku. Poprzedzona była jednak dziewięcioma miesiącami planowania. Projekt obejmuje 292 lokacje, 5776 drzew oraz realistyczne odwzorowanie rzek, wodospadów i ukształtowania terenu. Mapa zbudowano w 44 warstwach, tworząc wypukłą, szczegółową makietę świata gry. To jednak nie koniec dobrych wieści związanych z Roosmą.

Wcześniej stworzył on mapę Hyrule z The Legend of Zelda na NES, wykorzystując 25 000 klocków. Tym razem jednak swój własny rekord pobił niemal trzykrotnie. Jak nietrudno się chyba domyślić, jego dzieło spotkało się z ogromnym entuzjazmem w sieci, a wielu fanów nazwało je najambitniejszym projektem LEGO w historii serii.

Na ten moment Roosma nie ma w planach nowych konstrukcji. Zamiast tego zamierza odpocząć i zagrać w The Elder Scrolls: Oblivion Remastered. Kto wie, może będzie to następny tytuł, który zainspiruje go do stworzenia czegoś równie niesamowitego.

Źródło: GameRant