Dwayne Johnson nie do poznania w filmie „The Smashing Machine”

Dwayne The Rock Johnson zaskakuje fanów swoją najnowszą rolą w filmie biograficznym „The Smashing Machine”, gdzie wciela się w postać legendarnego zawodnika MMA, Marka Kerra. Aktor, znany z muskularnej sylwetki i charakterystycznego wyglądu, przeszedł radykalną transformację, stając się niemal nie do rozpoznania.

Niezwykła przemiana Johnsona

Aby wiarygodnie oddać postać Kerra, Johnson przeszedł intensywną metamorfozę fizyczną. Zastosowano perukę, protezy oraz makijaż, które całkowicie zmieniły jego wygląd. Aktor zakrył swoje charakterystyczne tatuaże i przyjął bardziej surowy, zmęczony wygląd, oddający trudne życie sportowca zmagającego się z uzależnieniami i presją zawodową.

– „To nie jest tylko charakteryzacja. To prawdziwa transformacja” – czytamy reakcje fanów w mediach społecznościowych. Niektórzy porównują nowy wygląd Johnsona do jego byłego rywala z WWE, Kena Shamrocka, co wywołało falę żartów i spekulacji online.

Fabuła filmu

„The Smashing Machine” to dramat biograficzny oparty na życiu Marka Kerra, dwukrotnego mistrza UFC, który poza sukcesami w ringu zmagał się z uzależnieniem od opioidów i problemami osobistymi. Film, wyreżyserowany przez Benny’ego Safdiego, znanego z „Uncut Gems”, ma na celu ukazanie brutalnej rzeczywistości świata MMA oraz wewnętrznych demonów głównego bohatera.

W obsadzie obok Johnsona znalazła się Emily Blunt, która wcieli się w Dawn Staples, partnerkę Kerra. Film ma być surowym i realistycznym portretem sportowca, który mimo sukcesów na arenie międzynarodowej, prowadził życie pełne bólu i samotności.

Premiera i oczekiwania

Film „The Smashing Machine” ma trafić do kin 3 października 2025 roku. Produkcja, realizowana przez A24, już teraz budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród fanów sportu, jak i miłośników kina. Wielu krytyków przewiduje, że rola Johnsona może przynieść mu pierwszą nominację do Oscara.

Źródło: Talksport