Kolejną darmową grą w Epic Games Store jest świetne Dungeons 3. Dodatkowo poznaliśmy następną grę, która zostanie rozdana przez Epic.

Dungeon Keeper był prawdziwym hitem swoich czasów. Zabawny „symulator” zarządzania podziemiami do dzisiaj ma bardzo wielu fanów i nieco dziwi fakt, że EA Games zabiło markę wydając jedynie słabą grę mobilną.

Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Seria doczekała się duchowego następcy w postaci cyklu Dungeons, który pokazuje, że formuła rozgrywki zaprezentowana w DK wciąż ma prawo bytu w dzisiejszych czasach.

Dungeons 3 można odebrać zupełnie za darmo na platformie Epic Games Store do 12 listopada. Zrobicie to w tym miejscu. To najnowsza odsłona serii i przy okazji zbiera bardzo dobre opinie graczy.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przetestować tej formuły rozgrywki lub graliście w poprzednie części cyklu, to warto dać D3 szansę. To dość unikatowe doświadczenie w segmencie gier strategicznych.

Przy okazji poznaliśmy kolejną grę, którą Epic Games udostępni za darmo od 19 listopada. Będzie to The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Jak nietrudno się domyślić, jest to gra akcji bazująca na wpisywaniu krótkich haseł w trakcie rozgrywki.

Epic Games nieco zwolnił z rozmachem w kwestii rozdawanych gier, ale nie ma w tym nic złego. Graczom przyda się odpoczynek od wysokobudżetowych produkcji i czasem dobrze jest sięgnąć po tytuł indie.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.