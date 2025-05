Dobry komputer dla gracza. Jaki musi być?

Procesor i karta graficzna – serce gamingowego setupu

Procesor to mózg komputera odpowiedzialny za przetwarzanie najważniejszych procesów – to od niego zależy, czy wszystko będzie działało płynnie. Z kolei karta graficzna to oczy, czyli to, w jaki sposób komputer widzi obrazy – i je wyświetla.

Połączenie dobrego procesora i porządnej karty graficznej to tak naprawdę najprostsza recepta na sukces. Gry mają chodzić płynnie, wyglądać zachwycająco, nie zacinać się – szczególnie te z kategorii AAA, czyli wymagające graficznie.

W 2025 roku warto stawiać na nowoczesne i porządne karty, jak np. GeForce RTX 5070 Ti dostępne tutaj: https://www.morele.net/kategoria/karty-graficzne-12/,,,,,,,,0,,,,8143O2228332/1/. Karta oferuje tzw. ray tracing, czyli system sprawiający, że światła i cienie wyglądają tak, jakby oglądało się film. Tylko pomyśl, jak Wiedźmin czy Cyberpunk będzie prezentować się w takiej odsłonie!

Są gracze, którzy nie uznają kompromisów – pasja gamingowa jest szalenie istotna, więc nie ma miejsca na półśrodki. Gry AAA tworzone są po to, by móc grać w nie w 4K, a do tego niektórzy pragną korzystać z technologii VR czy wielu monitorów naraz.

W takich przypadkach trzeba stawiać na sprzęt z absolutnie najwyższej półki, jak flagowa karta graficzna GeForce RTX 5090 – najlepsza z najlepszych. Sprawdzi się ona przy najbardziej wymagających tytułach, ale również przy streamingu, renderowaniu filmów, pracy twórczej, montażu video – to jak silnik bolidu F1 w domowym komputerze.

Gdy nie ma kompromisów – sprzęt z najwyższej półki

Kartę dostaniesz np. tutaj: https://www.morele.net/kategoria/karty-graficzne-12/,,,,,,,,0,,,,8143O2228329/1/. Aby gry nie zacinały się, prezentowały znakomicie i by nie wywołać efektu wąskiego gardła (gdzie jeden komponent przewyższa wydajnością pozostałe podzespoły), do takiej karty dobierz min. 32 GB pamięci RAM, mocny procesor, np. Intel Core i9 oraz szybki dysk SSD. Takie combo gwarantuje bezbłędną, płynną rozrywkę najwyższej jakości.

Monitor robi różnicę – jak wybrać?

Sama karta nie pokaże swoich możliwości w pełnej krasie bez dobrego monitora. Odświeżanie na poziomie 144 Hz oznacza już, że ilość klatek widoczna na ekranie pozwoli Ci grać w dynamiczne, wymagające gry bez zacinania, z doskonałą jakością i płynnym obrazem.

Tego typu monitor to złoty standard – balans między jakością, wydajnością a ceną. Znajdziesz je np. tutaj: https://www.morele.net/kategoria/monitory-523/,,,,,,,,0,,,,30331O1141927/1/ i pamiętaj, że nadają się one nie tylko do gamingu. Z powodzeniem wykorzystasz walory takiego sprzętu przy oglądaniu filmów, pracy kreatywnej czy montażu.

Życzymy powodzenia w składaniu komputera marzeń – wszak gaming ma być przyjemnością, a to wymaga odpowiedniego podejścia i przemyślanych inwestycji!

Źródło: Artykuł sponsorowany Morele.net.