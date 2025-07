Darmowy prezent dla graczy Diablo 4 z okazji 9. sezonu

Wczoraj, czyli 1 lipca, wystartował nowy – już dziewiąty – sezon rozgrywek w grze Diablo IV. Z tej okazji deweloperzy postanowili umożliwić graczom zdobycie specjalnego przedmiotu kosmetycznego w postaci skórki. Zainteresowani członkowie społeczności mogą to zrobić bez żadnych opłat. Jak? Już wyjaśniamy!

Nowy sezon w Diablo 4 wystartował. Darmowy prezent dla graczy

Mowa tutaj dokładnie o unikalnym wyglądzie (Glensoul Arbalest) kuszy dla kasy Łotrzycy. Aby zdobyć ten przedmiot kosmetyczny, wystarczy w serwisie Twitch.tv oglądać dowolnego streamera z kategorii Diablo IV przez trzy godziny, a następnie po prostu odebrać tzw. Twitch Dropa. Czas na odebranie prezentu macie do 19 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego. Czyli, podsumowując, wygląda to następująco:

Aby odebrać nagrodę, należy połączyć konto Battle.net z kontem Twitch. Oglądać dowolny stream z Diablo IV przez 3 godziny (nie trzeba jednym ciągiem!). Odebrać dropa na stronie tzw. ekwipunku Twitcha. Po odebraniu, przedmiot zostanie automatycznie dodany do Szafy (Wardrobe) w grze.

Warto w tym momencie dodać, że do odebrania prezentu nie trzeba posiadać gry Diablo IV ani też dodatku Vessel of Hatred. Wystarczy poprawne powiązanie kont. Mimo iż oficjalny komunikat twórców zapowiada tylko jedną tego typu akcję, tak nazwano ją “tygodniem 1“. To może sugerować, że Blizzard planuje kolejne dropy. Sezon 9 to trzeci z czterech planowanych sezonów na 2025 rok. Już we wrześniu wystartuje Sezon 10: Infernal Chaos, który wprowadzi m.in. Chaos Powers, hordy piekielne i nową współpracę z marką spoza uniwersum.

Źródło: GameRant/Blizzard