DC Films planuje wydawać 6 filmów rocznie

Począwszy od 2022 roku studio DC Films planuje wydawać co roku aż 6 filmów.

Prezes DC Films Walter Hamadan, w trakcie wywiadu udzielonego The New York Times, poinformował, że od 2022 roku firma będzie wypuszczała do kin nawet 4 produkcje rocznie. Nie zostaną jednak zaniedbani też użytkownicy HBO Max, mniejsze projekty (mowa o dwóch co roku) nie ominą usługi.

Można odnieść wrażenie, że filmy jakie zostaną emitowane w kinach to przede wszystkim silne i znane marki. Mowa tutaj o widowiskach takich jak Flash, Black Adam czy Aquaman. W kontekście pozycji, które trafią na HBO Max możemy spodziewać się bardziej eksperymentalnych przedsięwziąć, obejmujących np. Static Shock czy Batgirl.

DC Films wykorzysta również koncepcje alternatywnych światów w swoich produkcjach. W ten sposób będą mogły istnieć chociażby różne rzeczywistości, gdzie wydarzenia przebiegać będę w nieco inny sposób. Doczekamy się chociażby różnych wariantów znanych bohaterów, którzy w zależności od konkretnego uniwersum mogę funkcjonować w odmiennych warunkach.

Cieszą Was zapowiedzi DC, czy uważacie, że 6 produkcji rocznie to już przesyt?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.