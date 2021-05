Super Bomberman R Online – bombowa zabawa za darmo dla wszystkich

Pokuszę się o stwierdzenie, że każdy z nas lubi darmowe gry. Bez wątpienia warto sprawdzić Super Bomberman R Online, które dzisiaj ma swoją światową premierę.

Pamiętam czasy, kiedy to Bomberman był jedną z moich ulubionych produkcji do grania z moimi przyjaciółmi i rodziną. Ta wieloletnia marka otrzymała właśnie kolejną, tym razem darmową odsłonę. Super Bomberman R Online od dzisiaj jest dostępne na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oraz PC (Steam, Microsoft Store). Twórcy chcą zachęcić do swojej produkcji poniższym trailerem:

Moją uwagę szczególnie przykuł rozgrywka, która przypomina walki Battle Royale podobne do systemu znanego z Tetris 99. Tutaj jednak 64 graczy może przechodzić między układami korytarzy. Warto też wspomnieć, że w produkcji znajdziemy masę skórek nawiązujących do innych marek Konami.

Cóż, często darmowe gry mają jakiś haczyk i tak jest właśnie w tym przypadku. Niestety, produkcja posiada ogromną wadę. Jeżeli nie wykupimy specjalnej paczki kosztującej 35,99 zł, to będziemy mogli grać tylko z losowymi ludźmi. Co jeszcze gorsze, premium pack pozwoli nam tworzyć lobby do meczy z tylko naszymi znajomymi. Nie będzie możliwości, byśmy na jednej mapie zagrali z przyjaciółmi i ludźmi z reszty globu. Warto nadmienić jednak, że wspomniany zakup obdaruje nas aż 16 dodatkowymi skórkami, dlatego nie wydaje się on w mojej opinii złym zakupem. Myślę nawet, że te paręnaście złotych jest adekwatną kwotą i na pewno nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto.