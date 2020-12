Clarice. Zobaczcie zwiastun kontynuacji filmu Milczenie Owiec

Clarice będzie serialem, który rozgrywa się rok po wydarzeniach z produkcji Milczenie Owiec.

The Silence of the Lambs to jeden z najbardziej zasłużonych horrorów wszech czasów, który w pełni zasłużenie został obsypany nagrodami (otrzymał m.in. aż 5 Oscarów). Serial Clarice stanowi kontynuację widowiska z 1991 roku. Oryginał opowiadał o agentce Clarice Starlig, która wraz z pomocą Hannibala Lectera starała się rozwikłać sprawę córki senatorki, uprowadzonej przez Buffalo Billa.

Po upływie dwunastu miesięcy Clarice Starlig (Rebecca Breeds) powraca do FBI. Przyjdzie się jej mierzyć z różnej maści zwyrodnialcami. Na jej drodze staną również politycy oraz biurokraci, utrudniający jej wykonywanie pracy. Twórcami widowiska są: Alex Kurtzman i Jenny Lumet. Obsada przedstawia się zaś następująco: Marnee Carpenter, Devyn Tyler, Michael Cudlitz, Lucca de Oliveira, Kal Penn czy Nick Sandow.

Całość ma się składać z 10 odcinków, pierwszy z nich obejrzymy 11 lutego 2021 roku na kanale CBS i platformie CBS All Acess.

