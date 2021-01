Cherry. Zwiastun filmu od reżyserów Avengers: Koniec gry

Reżyserzy Avengers: Koniec gry prezentują na trailerze swoje nowe widowisko. Zobaczcie intrygujący zwiastun filmu Cherry.

Cherry to produkcja oparta na faktach, której bohaterem jest Nico Walker grany przez Toma Hollanda, aktora doskonale znanego ze Spider-mana. Opowiada ona historię medyka wojskowego, który służył w Iraku. Po powrocie do kraju zmaga się z niezdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego. Uzależniony od leków zmuszony jest rabować banki, by zaspokoić swój nienasycony głód.

Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck, Michael Goodluck, Michael Gandolfini, Kyle Harvey, Pooch Hall, Thomas Lennon, Kelli Berglund, Jose Pablo Cantillo. Reżyserami widowiska są

Anthony Russo oraz Joe Russo.

Kinowa premiera dramatu została ustalona na dzień 26 lutego bieżącego roku. Z kolei 12 marca Cherry udostępniony zostanie na platformie Apple TV+. Podobno Apple wydało za prawa do filmu kwotę 40 milionów dolarów.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.