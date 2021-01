Bayonetta 3. Premiera już niebawem? Twórcy zabrali głos

Twórcy gry Bayonetta 3 postanowili odnieść się do serii pytań od fanów, brzmiących-„kiedy premiera?”.

Hideki Kamiya i Atsushi Inaba (współzałożyciele studia PlatinumGames) udzielili wywiadu portalowi Video Games Chronicle, rozwiewając wiele wątpliwości dotyczących planowanych premier. Nie mogło również zabraknąć pytania odnoszącego się do Bayonetty 3. Miłośnicy marki z wielką ekscytacją oczekują bowiem kolejnych informacji o produkcji.

Co powiedział jeden z japońskich twórców?

Zdaje sobie sprawę, że doprowadza to fanów do szaleństwa! W związku z tym proponuje, że może powinniśmy się wszyscy zresetować i zapomnieć o Bayonetta 3. Wtedy, kiedy coś się pojawi, będzie to miłą niespodzianką.