Nowy Battlefield ma podobno spore problemy. Gra miała kosztować ponad 400 mln dolarów

Nowy Battlefield ma być wielkim powrotem do formy po bardzo chłodno przyjętego BF 2042. EA i DICE rzuciły wszystkie siły, by odbudować zaufanie graczy, ale wygląda na to, że gra pochłonęła znacznie więcej, niż zakładano. Budżet przekroczył 400 milionów dolarów, a deweloperzy zaczęli masowo brać wielomiesięczne urlopy z powodu wypalenia.

Battlefield 7 to wypalenie, urlopy i presja sukcesu

Tytuł ma zapewnić to, czego fani serii domagali się od lat, czyli totalną destrukcję otoczenia, ogromne mapy i intensywne starcia. I rzeczywiście, dotychczasowe przecieki tylko to potwierdzają. Problem w tym, że to wszystko kosztuje. Według Ars Technica, pierwotne plany zakładały już wysoki próg 400 milionów dolarów, ale aktualne prognozy są znacznie wyższe. Tak drogi projekt oznacza olbrzymią presję na zespół, zarówno kreatywną, jak i psychiczną.

Źródła bliskie projektowi mówią wprost: wielu twórców było tak zmęczonych długim okresem crunchu, że zdecydowało się na kilkumiesięczne przerwy. Niektórzy zniknęli nawet na 9 miesięcy. To sygnał, że tempo prac było ekstremalne. Do tego dochodzi ogromne oczekiwanie ze strony EA. Firma liczy na 100 milionów graczy i pełną rehabilitację marki, która w ostatnich latach mocno podupadła. W tak wielką liczbę graczy nie wierzy jednak nawet szefostwo DICE.

Przypomnijmy: Battlefield 2042 był mocno krytykowany za brak trybu kampanii, kiepskie decyzje projektowe i praktycznie całkowity brak destrukcji, czyli tego, co było wizytówką serii. BF7 ma to naprawić, ale koszt produkcji stawia grę w jednym rzędzie z gigantami pokroju Red Dead Redemption 2. A to oznacza, że nie ma miejsca na potknięcia.

Twórcy nadal mają kilka miesięcy na dopieszczenie projektu, ale napięcie wokół tytułu rośnie z dnia na dzień. Jeśli Battlefield 7 nie spełni oczekiwań, może to być nie tylko ogromny zawód, ale też wielki problem dla całej marki. Z drugiej strony, jeśli gra dowiezie, może na nowo rozpalić miłość graczy do serii na nowo.

Źródło: Ars Technica